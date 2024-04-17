Türkşeker'in fabrikalarına 390 sürekli işçi alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapılacak.

Türkşeker'in fabrikalarına 390 sürekli işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında, söz konusu işçilerin branşlarına dair bilgi de paylaşıldı.

Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.

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