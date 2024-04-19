Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son verileri duyurdu

Türkiye'de ücretli çalışan kişi sayısı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 15 milyon 104 bin 259 oldu. Şubatta ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 14,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son verileri duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni yayımladı.

TÜİK'in paylaştığı istatistiklere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4,1 artarak 15 milyon 104 bin 259 kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı Şubat 2023'te 14 milyon 515 bin 778 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 14,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 artış kaydetti.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA DA ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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