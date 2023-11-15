Ücretli Çalışan Sayısında Artış! TÜİK Yeni İstatistikleri Açıkladı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı belli oldu. TÜİK, konuyla ilgili eylül ayı istatistiklerini kamuoyuna açıkladı.

Ücretli Çalışan Sayısında Artış! TÜİK Yeni İstatistikleri Açıkladı
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Eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri belli oldu. Konuyla ilgili açıklamayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın eylül ayında 14 milyon 926 bin 919 kişiydi. TÜİK'in son açıklamasına göre, söz konusu ücretli çalışan sayısı bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artıoş göstererek 15 milyon 374 bin 379 oldu.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalış gösterirken inşaat sektöründe yüzde 12,8, ticaret sektöründe ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde ağustosa kıyasla değişim göstermedi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaatta yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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