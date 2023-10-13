Üretilecek Tavuk kalmadı! Tavuk Eti Piyasada Yarı Yarıya İndi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustosta ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Üretilecek Tavuk kalmadı! Tavuk Eti Piyasada Yarı Yarıya İndi
Üretilecek Tavuk kalmadı! Tavuk Eti Piyasada Yarı Yarıya İndi
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Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 203 bin 60 tona gerilerken tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 artışla 1 milyar 759 milyon 864 bin adede yükseldi.

Üretilecek Tavuk Eti Kalmadı!

Ağustos ta 203 bin 60 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 5,9 azalırken aylık bazda yüzde 4,2 artış gösterdi. Tavuk yumurtası üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 4,6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,5 arttı. Bu dönemde 1 milyar 759 milyon 864 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Tavuk Eti üretimi

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 7,7 azalarak 111 milyon 780 bin adet olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 29,1 azalarak 3 bin 920 ton oldu. Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken tavuk eti üretimi yüzde 4,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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