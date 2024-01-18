Vatandaşın cebi boşaldı! Pazar esnafının satışları yarıya düştü

İdare ediliyor, kemer sıkılıyor. Ancak nereye kadar sorusuna yanıt verilemiyor!.. Vatandaşta sabır da dayanma gücü de kalmadı.

Kimi torbasını dolduramıyor, kimi aldığı borçla mutfak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Vatandaşın alım gücü her geçen gün geriye gidiyor. Hal böyle olunca bu durum pazar esnafına da olumsuz yansıyor.

Diyarbakır Bağlar'da pazar esnafı Ulusal Kanal'a konuştu. Deyim yerindeyse içini döktü.

Sabah erkenden tezgah açan esnaf, getirdiği ürünün hepsini satamıyor. Kalanını ya ucuza satıyor ya da çöpe gidiyor.

Enflasyonun yüksek olması, zamların önüne geçilememesi, Bağlar'da depremden dolayı vatandaşların pazara uzak noktalara göç etmesi mağduriyeti kat be kat artırdı.