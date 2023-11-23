Vatandaşlar Haczedilen Araçlarını Nasıl Geri Alabilir?
Yediemin Otoparklarında çürümeye yüz tutmuş bir buçuk milyon araç için yeni süreç başladı. Banka ve şahıs alacakları nedeniyle araçları haczedilen kişiler 10 gün içinde otomobillerini geri alabilecek. İade süreci nasıl işleyecek, icradaki araç alınmazsa ne olacak?
Yediemin otoparklarındaki hacizli otomobillerin iade süreci başladı.
Banka ve şahıs alacakları nedeniyle araçları haczedilen vatandaşlar Yediemin Otoparklarında bulunan araçlarını 10 gün içinde adliyeye başvurarak alabilecek.
Belirlenen 10 günlük iade sürecinde araçlar alınmazsa kamu kurumlarına hibe edilecek.