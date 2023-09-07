Vergi sisteminde büyük sorun! Vergi geliri yerine borçlanma tercih ediliyor

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar lirayı geçti. Ödenekte en fazla pay ise 4 trilyon 227 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı.

Türkiye'nin vergi sistemini düzenlemesi gerekirken deprem giderlerini fonlamak için vergi gelirleri yerine borçlanma tercih ediliyor. Oysaki Türkiye'nin vergi sistemini düzenlemesi şart. Hatta ekonomistler 1 defaya mahsus servet vergisi getirilmesi gerektiği görüşünde.

ORTA VADELİ PROGRAM'DA GENEL BÜTÇE

2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan yapılan derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar 282 milyon 315 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 4 trilyon 227 milyar 417 milyon 191 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 90 milyar 229 milyon 668 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 730 milyar 521 milyon 346 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.