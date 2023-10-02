Yakıt ve Elektrik Kullanmadan Tarımsal Üretim! Malatyalı Çiftçilerden Sıfır Maliyetle Üretim

Malatya’nın Arapgir ilçesinde çiftçiler kurdukları düzenekle yakıt ve elektrik kullanmadan tarımsal üretim yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor.

Yakıt ve Elektrik Kullanmadan Tarımsal Üretim! Malatyalı Çiftçilerden Sıfır Maliyetle Üretim

Malatya’nın Arapgir ilçesi Koru Mahallesi’nde bazı çiftler su değirmelerinden esinlenerek, basit yöntemlerle kurdukları düzenekle yakıt ve elektrik kullanılmadan tarımsal üretim yapıyor.
Kozluk çayı yatağı boyunca üç ayrı noktada kurulan sistemle sebze ve meyve üretimi yapan çiftçiler sıfır maliyetle üretim yaptıklarını söyledi.

Yakıt ve Elektrik Kullanmadan Tarımsal Üretim!

Kozluk Mahalle Muhtarı İbrahim Fırat üretimin arttığı sistemin ilçe genelinde yaygınlaştırılması için mücadele ettiklerini kaydetti.

Yakıt ve Elektrik Kullanmadan Tarımsal Üretim! Malatyalı Çiftçilerden Sıfır Maliyetle Üretim - Resim : 1
Annesine ait bahçede hayata geçirilen düzenekle üretim yapan İlhan Koç ise Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen sistemin vatandaşlar tarafından da ilgi çektiğini belirterek, ”Su değirmenleri yaklaşık yüz yıl önceden Amasya’da görülerek bölgede kullanılmaya başlanılmış.

Yakıt ve Elektrik Kullanmadan Tarımsal Üretim! Malatyalı Çiftçilerden Sıfır Maliyetle Üretim - Resim : 2Bizlerin yüksekteki sekilerimizde su çeken meyve ve sebze yetiştirmeye yarayan bir sistem. Sistem ORKÖY projesi ile de destekleniyor.

Yakıt ve Elektrik Kullanmadan Tarımsal Üretim! Malatyalı Çiftçilerden Sıfır Maliyetle Üretim - Resim : 3Şuanda Kozluk çayı üzerine ahşaptan üç adet su değirmeni yapıldı, sıfır maliyetle su çekiyor. Sistem aynı zamanda ilgide çekiyor, bahçemize her gün misafirler gelerek su değirmenini görmek istiyor. Bizleri destekleyen yetkililere teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.

Sonbaharda Gümüşhane Bambaşka! Doğaseverlerin Uğrak Yeri Gümüşhane Eşsiz Manzarasıyla BüyülüyorSonbaharda Gümüşhane Bambaşka! Doğaseverlerin Uğrak Yeri Gümüşhane Eşsiz Manzarasıyla BüyülüyorGezi
# malatya # çiftçi # elektrik # Tarım # üretim
Çok Okunanlar
Kenan Işık iyileşti mi?
Kenan Işık iyileşti mi?
Yağışlar barajları doldurdu mu? İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
Yağışlar barajları doldurdu mu? İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
Amerika İç Savaşı Hakkındaki Tarih!
Amerika İç Savaşı Hakkındaki Tarih!
Karadeniz Bölgesinde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağmura dikkat edin!
Karadeniz Bölgesinde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağmura dikkat edin!
İstanbul'da yine sular kesilecek! Hangi ilçelerde kesinti bekleniyor?
İstanbul'da yine sular kesilecek! Hangi ilçelerde kesinti bekleniyor?
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek: “Madenciler Yalnızca Domuz Damı Yapmaz! Türkiye’yi Yönetebilir!” Doğu Perinçek: “Madenciler Yalnızca Domuz Damı Yapmaz! Türkiye’yi Yönetebilir!” Beşiktaş'ın Konyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı Beşiktaş'ın Konyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı