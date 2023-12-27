Yılbaşı Sofrası Ateş Pahası! İşte 4 Kişilik Ailenin Yılbaşı Sofrası Maliyeti

Rakamları gören tepki gösteriyor. Yıl başını evde geçirenler dar gelirlilere orta direk de eklendi. Yeni yılı evde kutlamanın maaliyeti cep yaktı.

Hayat pahalılığı yılbaşı alışverişi maliyetini de katladı. Vatandaşlar evinde yeni yılı kutlamak için çarşı pazara çıktı ancak, kuruyemişi, meyvesi, tatlısı derken yılbaşı sofrasının maliyeti geçen yıla göre yüzde 100 arttı.

Yeni yıl alışverişi denilince akla ilk gelen ürün kuruyemiş oluyor. Diyelim ki 4 kişilik bir aile güzel bir yılbaşı sofrası hazırlayacak ve kuruyemiş alacak. İçinde bademi fındığı kajusu olan lüks kuruyemişin kilosu 350 liradan satılıyor. Tabii her bütçeye de uygun kuruyemiş bulmak mümkün içinde.

Kuruyemişi bütçemize göre aldık şimdi sırada meyve var. Tezgahta mevsim meyveleri portakal, mandalina, elma ve nar var. Hepsinden birer kilo aldığımızda meyveye ayrılan bütçe 200 lira oluyor.

Tatlı yiyip tatlı konuşmanın maliyeti ise bu yıl yüzde 200 arttı. Dar gelirlinin bayram, yılbaşı alışverişinde yolunu tuttuğu Eminönü’nde fıstıklı dolmanın kilosu 750 liradan, fıstıklı baklava 450 liradan satılıyor. En ucuz cevizli baklavanın kilosu ise 400 lira.

Hindinin kilogram fiyatı kasaplarda 480 liradan satılıyor. Tabii ki hindinin kilosuna göre de maliyet değişiyor...

Kuruyemiş, meyve, tatlı, hindi ya da tavuk... Yeni yıla girmeye sayılı günler kala çeşit arttıkça maliyette artıyor. Vatandaş alışveriş için en ucuz satış yapan esnafın yolunu tutuyor.

Eminönün'den alışveriş yapan 4 kişilik bir aile 1 kilogram tavuğa 200 lira, çereze 350, 1 kilogram fıstıklı dolmaya 750 lira ödüyor. Yılbaşı sepetine mandalina, elma, portakal ve nar eklediğinden 200 lira tutuyor. Bu kalemlerle en ucuz yılbaşı sofrası 1.500 lira ile kuruluyor.

Yılbaşı sofrasında tavuk değil de hindi olsun isterseniz maliyet katlanıyor. Çünkü bir kilo hindinin fiyatı 480 lira, 4-5 kilo ağırlığında değişen hindinin maliyeti 2 bin 400 lira oluyor. En ucuz çerezi, meyvesi, tatlısı eklenince hesap kabarıyor. Hindili yılbaşı sofrasının maliyeti 3 bin 700 liradan başlıyor.