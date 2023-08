Azerbaycan eşsiz lezzetleri ile en iyi tatil rotası!

Eğer tatil sizin için eşittir yemek demekse, doğru tercihi yaparak Azerbaycan’a gidip lezzetlerine doğru keşif dolu bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Bir yandan gezerken bir yandan da yemeklerin tadına bakarak Azerbaycan kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulacak, eşsiz yemekleri ile lezzet severler arasında özel bir yere sahip olan Azerbaycan mutfağına bir kez daha hayran olacaksınız.

Keşfetmeyi seviyor ve keşiflerinize Azerbaycan’ın lezzetleri de eşlik etsin istiyorsanız sizi yöresel mutfak kültürünü de yakından tanıyacağınız bir keşif turuna davet ediyoruz.

LEZZET TURU ANILARINIZDA YER ALACAK

Azerbaycan’ın tarihi, doğal güzelliği ve kültürel değerleri yerinde keşfederken, farklı yörelerin kendine has tatlarının tadı da damağınızda kalacak; geriye hiç unutmayacağınız bir kültür lezzet turu anılarınızda yer alacak.

Bir zamanlar Büyük İpek Yolu üzerinden binlerce gezgine ev sahipliği yapan Azerbaycan mutfağı birçok kültürden etkilenirken, iklimi de cömert topraklarıyla en lezzetli meyve, sebzeleri sunuyor.

Meyveli soslardan, koyun etli yemeklere kadar tüm beslenme çeşitlerinin damak tadına hitap eden Azerbaycan mutfağında ülkenin her bölgesinin de kendine has yemek kültürleri bulunuyor.