Karaca Mağarası'na turist akını! Havası nedeniyle ilgi odağı oldu

Gümüşhane’de aşırı sıcaklardan bunalanlar yer alan Karaca Mağarasında serinledi. Yıl boyu 12-17 derece arasında sıcaklığa sahip mağara turistlerin gözde rotaları arasında.

Yer altı hava akımının etkisiyle sürekli serin bir iklim sunan mağara, yaklaşık 4 ay içinde 150 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Sarkıtlar, dikitler, sütunlar, damla taşı havuzları, mağara çiçekleri, fil kulakları, ve traverten havuzları gibi ilgi çekici özelliklerle dolu olan mağara, eşsiz renkleri ve motifleriyle de dikkat çekiyor.

Yüksek oksijenli havaya sahip Karaca Mağarası'nın 15 milyon yıllık bir mağara oluşum süreci var.