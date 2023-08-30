Karaca Mağarası'na turist akını! Havası nedeniyle ilgi odağı oldu

Gümüşhane'de bulunan Karaca Mağarası, serin havası nedeniyle turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yıl boyunca 12 ile 17 derece arasında değişmeyen bir sıcaklığa sahip olan mağarayı yaklaşık 4 ay içinde 150 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Karaca Mağarası'na turist akını! Havası nedeniyle ilgi odağı oldu

Gümüşhane’de aşırı sıcaklardan bunalanlar yer alan Karaca Mağarasında serinledi. Yıl boyu 12-17 derece arasında sıcaklığa sahip mağara turistlerin gözde rotaları arasında.

Yer altı hava akımının etkisiyle sürekli serin bir iklim sunan mağara, yaklaşık 4 ay içinde 150 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Sarkıtlar, dikitler, sütunlar, damla taşı havuzları, mağara çiçekleri, fil kulakları, ve traverten havuzları gibi ilgi çekici özelliklerle dolu olan mağara, eşsiz renkleri ve motifleriyle de dikkat çekiyor.

Yüksek oksijenli havaya sahip Karaca Mağarası'nın 15 milyon yıllık bir mağara oluşum süreci var.

# karaca mağarası # turizm
Çok Okunanlar
İşte Galatasaray'ın katılacağı torba ve muhtemel rakipleri
İşte Galatasaray'ın katılacağı torba ve muhtemel rakipleri
İşte UEFA ülke puanında son durum
İşte UEFA ülke puanında son durum
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
MSB'den Zafer Bayramı'na özel video!
MSB'den Zafer Bayramı'na özel video!
Eski Bakan Kutbettin Arzu öldü!
Eski Bakan Kutbettin Arzu öldü!
Öne Çıkanlar İstanbul Metrosunda Olay Yaratan Temizlik Skandalı! Görüntüler Ortaya Çıktı! - Ulusal Kanal Haber İstanbul Metrosunda Olay Yaratan Temizlik Skandalı! Görüntüler Ortaya Çıktı! - Ulusal Kanal Haber En yüksek promosyon veren banka hangisidir? 2023 Güncel Promosyonlar En yüksek promosyon veren banka hangisidir? 2023 Güncel Promosyonlar