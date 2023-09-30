Bartın'ın 80 milyon Yıllık Doğa Harikası

Bartın'da bulunan Güzelcehisar Lav Sütunları dünyada yalnızca Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. Doğal güzelliği ile öne çıkan 80 milyon yıllık doğa harikası Güzelcehisar Lav Sütunları hakkında bilgiler burada yer alıyor. Güzelcehisar Lav Sütunları nerede, buraya nasıl gidilir? Gezgin yorumları nelerdir? İşte ayrıntıları...

Güzelcehisar Lav Sütunları'na Nasıl Gidilir

Bartın’dan yola çıktıktan sonra Güzelcehisar mahallesine doğru ilerleyerek mahalleyi geçtikten 1 km sonra karşınıza çıkan yol ayrımından sola doğru sapın. Yolu takip ettiğinizde Güzelcehisar Lav Sütunları’na kolayca ulaşabileceksiniz. Güzelcehisar merkezinden bu noktaya uzaklık sadece 4 kilometredir.

Güzelcehisar Lav Sütunları Nerede

Bartın il merkezine 17 km uzaklıkta tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar Köyü, Karadeniz sahillerinde yeşilliklerle kaplı çevresi, harika denizi, kumu ve doyumsuz gün batımı ile görenleri büyüleyen görülmesi gereken cennet bahçelerinden biridir. Kente 17 kilometre uzaklıktaki tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar köyü sahilinde bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen lav sütunları, görsel bir şölen sunar.

"Zonguldak Amasra arası kıyı yolu üzerinden giderseniz Filyos sahili ve antik kent sırasında burayı da görmenizi tavsiye ederim. Sadece Lav sütunların formasyon güzelliği değil aynı zamanda turkuaz renginde parlayan kumlu denize girebileceğiniz alanın geniş olduğunu göreceksiniz."

"Harika bir yer. Dünyada bu yerden sadece 2 tane var. Birisi Amerika'da Kaliforniya'da. Diğerinde Bartın Güzelcehisar'da. Tarih öncesi dönemden kalma mükemmel bir doğallık. Ayrıca sahilide çok güzel. Deniz tertemiz. Kumsal denizin içide dahil tamamen kum. Tatil günlerinde gitmenizi çok tavsiye etmem. Çünkü çok kalabalık oluyor. Rüzgarlı zamanlarda da gitmeyin. Aşırı rüzgan alan bir yer. İlkbahar ve yaz ayları ideal. Ama Bartın'da kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Giderken mayonuzu unutmayın. Deniz harika."

"Doğayı, yürüyüşü sevenlerin muhakkak ki gitmesi gereken yer. Fakat şöyle bir durum var; piknik alanına kadar arabayla geliyorsunuz, gerisi derenin(kanyonun) içinden yürüyerek şelaleye doğru çıkıyorsunuz. Küçük çocukların kucakta taşınması gerekir ve illâ ki ayakkabınızı çıkarın, kaz dağlarının serin sularında ilerlemek için. Tabi Deniz ayakkabısı ya da benzeri bir şey giymeniz şartı ile. Hatta serin sularda yüzebilirsiniz... Biz, eşimle ve de 3 evladımızla çıktık, ömrümüze güzel ve unutulmaz bir anı bırakarak."