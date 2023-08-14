Buram buram tarih kokuyor! İran'da nerelere gidilir? Nasıl gezilir?

Orta Doğu'nun turistik ülkelerinden biri olan İran, tarihi zenginliği, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleri ile seyahat severlerin radarında yer alıyor. İran, Pers İmparatorluğu'nun kalbinde yer alması nedeniyle tarih boyunca önemli bir rol oynamış ve zengin bir mirasa sahip.

İRAN'DA NERELERE GİDİLİR? NASIL GEZİLİR? İRAN'DA GEZİLECEK YERLER

Tahran

Gülistan Sarayı

İran Ulusal Müzesi

Tahran Çarşı

İran Ulusal Mücevher Müzesi

Sadabat Sarayı

Niavaran Sarayı

Tecriş Çarşısı

Milad ve Azadi Kuleleri

Tochal Kayak Merkezi

İsfahan

İmam Humeyni Türbesi (Tahran’dan çıkışta)

Borujerdi Konağı

Ağa Bozorg Cami

Sultan Amir Ahmed Hamamı

Nakş-ı Cihan Meydanı (İmam Meydanı)

Mescid-i Şah (Abbasi Camisi)

Şeyh Lütfullah Cami

Ali Kapı Sarayı

Çehel Sütun Sarayı (40 Sütun Sarayı)

Jameh Cami

Zayandeh Nehri Köprüleri

Vank Katedrali

İmam Meydanı’ndaki çaycılar ve çarşı

Yezd

Amir Chakhmaq Cami Kompleksi

Yezd Jameh Cami

Yezd Sessizlik Kuleleri

Zerdüştlük Ateş Tapınağı

Şiraz

Zein-o-din Kervansarayı

Pasargad Antik Şehri

Persepolis

Nakş-ı Rüstem ve Nakş-ı Recep Mezarları

Hafız-ı Şirazi ve Şeyh Sadi-I Şirazi Anıt Mezarları

İrem Bahçesi

Nasir al-Mülk Cami

Kerim Hand Zend

Yerel yemekleri deneyip, İran'ın zengin mutfağını keşfetmeyi; kebaplar, pilavlar ve tatlılar gibi lezzetleri deneyimlemeyi unutmayın.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İran'a seyahat etmeyi düşünen kadın turistler için giyim kuralları dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında. İran'da örtünme bir yasa gereği olduğu için giyim tercihleri belirli kurallara tabi. Sandaletler giyilebiliyor ancak yarım kollu kıyafetler kabul edilmiyor. İran'da sıkı kuralların aksine turistlere oldukça hoşgörülü davranılsa da, hayati konular olabileceği için dikkat edilmeli.

Ülkede her 80 kişiden birinin gizli polis olması gerçeği, insanların davranışlarını şekillendiren bir faktör. Rock müziğin yasak olması gibi tahmin edemeyeceğiniz bazı hususları gitmeden önce öğrenmeniz tavsiye edilir.