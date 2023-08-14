Buram buram tarih kokuyor! İran'da nerelere gidilir? Nasıl gezilir?
Orta Doğu'nun turistik ülkelerinden biri olan İran'da tarihi ve kültürel yapıları görmek isteyenler için bir rehber hazırladık; İran'da nerelere gidilir? İran'da nasıl gezilir? İşte detaylar:
Orta Doğu'nun turistik ülkelerinden biri olan İran, tarihi zenginliği, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleri ile seyahat severlerin radarında yer alıyor. İran, Pers İmparatorluğu'nun kalbinde yer alması nedeniyle tarih boyunca önemli bir rol oynamış ve zengin bir mirasa sahip.
İRAN'DA NERELERE GİDİLİR? NASIL GEZİLİR? İRAN'DA GEZİLECEK YERLER
Tahran
- Gülistan Sarayı
- İran Ulusal Müzesi
- Tahran Çarşı
- İran Ulusal Mücevher Müzesi
- Sadabat Sarayı
- Niavaran Sarayı
- Tecriş Çarşısı
- Milad ve Azadi Kuleleri
- Tochal Kayak Merkezi
İsfahan
- İmam Humeyni Türbesi (Tahran’dan çıkışta)
- Borujerdi Konağı
- Ağa Bozorg Cami
- Sultan Amir Ahmed Hamamı
- Nakş-ı Cihan Meydanı (İmam Meydanı)
- Mescid-i Şah (Abbasi Camisi)
- Şeyh Lütfullah Cami
- Ali Kapı Sarayı
- Çehel Sütun Sarayı (40 Sütun Sarayı)
- Jameh Cami
- Zayandeh Nehri Köprüleri
- Vank Katedrali
- İmam Meydanı’ndaki çaycılar ve çarşı
Yezd
- Amir Chakhmaq Cami Kompleksi
- Yezd Jameh Cami
- Yezd Sessizlik Kuleleri
- Zerdüştlük Ateş Tapınağı
Şiraz
- Zein-o-din Kervansarayı
- Pasargad Antik Şehri
- Persepolis
- Nakş-ı Rüstem ve Nakş-ı Recep Mezarları
- Hafız-ı Şirazi ve Şeyh Sadi-I Şirazi Anıt Mezarları
- İrem Bahçesi
- Nasir al-Mülk Cami
- Kerim Hand Zend
Yerel yemekleri deneyip, İran'ın zengin mutfağını keşfetmeyi; kebaplar, pilavlar ve tatlılar gibi lezzetleri deneyimlemeyi unutmayın.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İran'a seyahat etmeyi düşünen kadın turistler için giyim kuralları dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında. İran'da örtünme bir yasa gereği olduğu için giyim tercihleri belirli kurallara tabi. Sandaletler giyilebiliyor ancak yarım kollu kıyafetler kabul edilmiyor. İran'da sıkı kuralların aksine turistlere oldukça hoşgörülü davranılsa da, hayati konular olabileceği için dikkat edilmeli.
Ülkede her 80 kişiden birinin gizli polis olması gerçeği, insanların davranışlarını şekillendiren bir faktör. Rock müziğin yasak olması gibi tahmin edemeyeceğiniz bazı hususları gitmeden önce öğrenmeniz tavsiye edilir.