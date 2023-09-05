Dünyanın en güçsüz pasaportları belli oldu! Türkiye listede mi? İşte yanıtı

Henley Partners dünyanın en güçsüz pasaportları listesini açıkladı. Yayınlanan son verilere göre dünyanın en güçsüz pasaportu hangi ülkeye ait? Türkiye dünyanın en güçsüz pasaportları arasında mı? İşte yanıtı...

Dünyanın en güçsüz pasaportları belli oldu! Türkiye listede mi? İşte yanıtı
Dünyanın en güçsüz pasaportları belli oldu! Türkiye listede mi? İşte yanıtı
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Henley Partners'in araştırması sonucunda yayımlanan Dünyanın en güçsüz pasaportları listesine göre Türkiye sıralamada yer almıyor. Dünyanın en güçsüz pasaportu Afganistan olarak belirlendi. Türkiye'nin sırası ise, en güçlü pasaportlara göre 52. sırada. Peki dünyanın en güçsüz pasaportları hangileri? İşte merak edilen pasaport sıralaması...

DÜNYANIN EN GÜÇSÜZ PASAPORTLARI

DÜNYANIN EN GÜÇSÜZ PASAPORTLARI

Afganistan, Irak ve Suriye pasaportları dünyanın en güçsüz 3 pasaportu arasında yer alıyor.

9. Kuzey Kore (40 destinasyon)

8. Nepal (38 destinasyon)

7. Filistin toprakları (38 destinasyon)

6. Somali (35 destinasyon)

5. Yemen (34 destinasyon)

4. Pakistan (32 destinasyon)

3. Suriye (30 destinasyon)

2. Irak (29 destinasyon)

1. Afganistan (27 destinasyon)

Henley Pasaport, dünyada 227 varış noktası için vize gerektirmeyen erişim sistemini ölçüyor. Dünya pasaportları ile bunların sahiplerinin vize almadan erişebilecekleri yer sayısına göre listeyi sıralıyor.

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Kaynak: NTV. Derleme: Ulusal.

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