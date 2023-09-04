Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliği Olimpos hakkında bilinmeyenler

Olimpos'u bilmeyen yoktur. Türkiye'de herkesin görmek isteyeceği, tarihi ve doğal güzelliği ile Olimpos, Antalya'nın baştacı. Peki Olimpos'u ne kadar biliyorsunuz? İşte Olimpos hakkında bilinmeyenler...

Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliği Olimpos hakkında bilinmeyenler
Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliği Olimpos hakkında bilinmeyenler
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Olimpos Türkiye'nin en iyi tatil yerlerinden biri konumunda bulunuyor. Antalya'nın incisi, tarihi ve doğal güzelliği ile görenlere masalsı bir ortam sunan Olimpos hakkında bu bilgileri ilk defa duyacaksınız. İşte Olimpos'un bilinmeyen tarihi ve Olimpos'un eşsiz resimleri! Üstelik harika Olimpos drone görüntüleri de aşağıda!

OLİMPOS HAKKINDA BİLİNMEYENLER

OLİMPOS HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Olimpos, Hellenistik Devir’de kurulduğu biliniyor. Milattan önce 100’de Lykia birliğinin önde gelen ve üç oy hakkına sahip altı şehrinden birisi oldu. Milattan önce 78’de Roma komutanı Servilius Isauricus Olimpos’u korsanlardan temizleyip şehri Roma topraklarına kattı.

Olimpos Antik Kenti, Roma dönemi öncesinde de bilinen tabii gazların yandığı Çıralı’daki Demirci tanrı Hephaistos kültü için yapılan açık hava sunaklarıyla da büyük bir ün sahibi oldu.

Olimpos

Orta Çağın başlarında, M.S. 4., 5. yy yazılı kaynaklarından Hristiyanlaşan Olimpos’un ilk piskoposlarına dair bilgi alınsa da kentin 7. yüzyıldan sonrası şimdilik pek karanlık. Antik şehirde milattan sonra 5. yy ile 7. yüzyıl arasına tarihlenebilecek 12 adet Bizans Kilisesi yer alıyor, bu da Hıristiyanlığın ilk yıllarında Olimpos’un önemli bir kent olduğunu gösteriyor.

Olimpos Antik Kenti

Venedik, Ceneviz ve Rodos şövalyelerinin Akdeniz’de varlığını hissettirdiği özellikle 14 yüzyıl sonrasında Olimpos’un uğrak limanı olması akla epey yatkın. Olimpos'un Osmanlıların deniz üstünlüğünü kurmalarından önce önemini kaybetmiş olması ise olasılık dahilindedir.

Antalya Olimpos

Çünkü Antalya ve Alanya’nın Akdeniz Kıyılarındaki faaliyetlerinin yazılı ve arkeolojik olarak kanıtlanmasına rağmen Olimpos’un Osmanlı Dönemine dair hiçbir veri bulunmuyor.

Olimpos konumu:

Arkeolojik verilere dayalı olarak, Olimpos’da kentsel faaliyetin 13. yüzyıl sonrasında sona erdiğini söylemek mümkün.

Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliği Olimpos

Olimpos, içinden geçtiği dereciğin iki yanına yayıldı. Kumsaldan da görülen ve mezarların üzerinde bulunan yüksek tepe Olimpos’un akropolü olarak adlandırılsa da bu alanda sadece Orta Çağ’a ait bir hisar yer alıyor.

Olimpos Antik

Olimpos sit alanı olduğu için antik alan ve çevresinde konut yapmak yasak. Konaklama ağaç bungalov evlerde yapılıyor. Burası gezginlerin önemli bir durağıdır. Ayrıca bölge yakınlarındaki Beydağları Olimpos Milli Parkı da dağcılıkla ilgilenenler için ideal harika bir bölge.

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