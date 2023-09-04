Eşsiz güzelliğiyle işte Türkiye'nin en güzel 5 köyü

Doğal, tarihi ve kültürel yönden dünyada önemli bir yere sahip ülkemizin köyleri de ayrı güzel. Bu liste içerisinde Türkiye'nin en güzel 5 köyü bulunuyor. Derlediğimiz Türkiye'nin en güzel köyleri arasında Hamsiköy, Uçhisar, Gölyazı ilk sıralarda. Sıralamanın ayrıntıları için aşağı bakınız.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 5 KÖYÜ

Türkiye'nin en güzel köyleri içerisinde Hamsiköy, Uçhisar, Gölyazı'nın dışında Şirince Köyü ve Ocaklı Köyü de bulunuyor.

1. Hamsiköy

Türkiye'nin en güzel köyü olarak belirlediğimiz Trabzon’a elli kilometre uzaklıkta, sütlacı ile ünlü Hamsiköy turistlerin ilgi odağı. Zigana Dağı’nın eteklerinde bulunan bu köy, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunuyor. Hamsiköy 1200 rakımına sahip çam ormanlarıyla bezeli temiz havasıyla meşhur köylerden biri arasında sayılıyor.

2. Uçhisar

Türkiye'nin en güzel 5 köyü listesinde yer verdiğimiz yaklaşık 1250 rakımında Uçhisar Köyü, Nevşehir merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunur. Nevşehire özgü uçsuz bucaksız coğrafyasıyla manzara noktası konumunda. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Uçhisar Köyü’nde bulunan kale, Kapadokya’nın en yüksek noktasını oluşturuyor.

3. Gölyazı

En önemli geçim kaynağı balıkçılık olan Türkiye'nin en güzel köylerinden biri Gölyazı Köyü geçmiş zamanda bir Rum balıkçı köyüydü. Karaya doğal bir köprüyle bağlı Gölyazı Köyü’nün en önemli özelliği küçük bir yarımada olması. Tarihi yapılarıyla, manzarasıyla, taze balıklarıyla dikkat çekiyor.

4. Şirince Köyü

Türkiye'nin en güzel 5 köyü arasında bulunan İzmir'in incisi Şirince Köyü, beyaz evleri ve yeşil doğasıyla dikkat çekiyor. Nesin Matematik Köyü bu köyde bulunuyor. Her sene ekim ayında bağ bozumu şenliği ve şarap festivali yapılan Şirince Köyü binlerce turist ağırlıyor.

5. Ocaklı Köyü

Ani Harabeleri’ni içerisinde barındıran Ocaklı Köyü, eski ticaret yollarının bulunduğu güzergahta bulunuyor. Tarih öncesi dönemlerde oldukça çok kültüre kucak açmış olan Türkiye'nin en güzel köylerinden biri olan Ocaklı Köyü, ortaçağ mimari anlayışı ve şehirciliği açısından oldukça değerli kabul ediliyor.