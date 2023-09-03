İstanbul'a yakın Yalova'nın en iyi plajları

İstanbul'a yakın konumda bulunması ile öne çıkan Yalova'nın en iyi plajları arasında Fıstıklı Plajı, Armutlu Plajı, Çınarcık Plajı, Altınova Hersek Plajı var. Peki bu plajların özellikleri nasıl? İşte İstanbulluların en çok tercih ettiği Yalova plajları hakkında bilmeniz gerekenler...

YALOVA'NIN EN İYİ PLAJLARI

Fıstıklı Plajı

İstanbul'a yakın Fıstıklı Plajı, Yalova’nın Armutlu ilçesinin Yalı Mahallesi’nde yer alır. Şehir merkezine yaklaşık olarak 59 km uzaklıkta bulunuyor. Özel bir araç ile Yalova Armutlu yolu üzerinden kolay bir şekilde ulaşım sağlanılabilir. Fıstıklı Plajı, pek çok tatilci tarafından sıklıkla tercih edilen plajlar arasında sayılıyor. Denizi ise oldukça tertemiz ve berraktır.

Armutlu Plajı

Armutlu Plajı, Yalova’nın Armutlu ilçesinde yer alır. Şehir merkezine yaklaşık olarak 54 km uzaklıkta bulunan Armutlu'ya ulaşım için; Yalova Armutlu Yolu’nu kullanmak gerekiyor. Armutlu Plajı, incecik kumlar ile kaplı plaj bölümüne ve tertemiz bir denize sahiptir. Denizin dibiyse kumludur.

Çınarcık Plajı

İstanbul'a çok yakın Çınarcık Plajı, Yalova’nın Çınarcık ilçe merkezinin sahil şeridinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık olarak 18 km uzaklıkta bulunan plaja ulaşım için; Yalova Armutlu Yolu’nu kullanılabilir. Çınarcık Plajı, Yalova’da en çok tercih edilen plajlar arasında yer alıyor.

Altınova Hersek Plajı

Yalova'nın en iyi plajları arasında bulunan Altınova Hersek Plajı, şehir merkezine yaklaşık olarak 26 km uzaklıktadır. Özel aracınız ile D575/E881 üzerinden ulaşım sağlanır. Belediyeye ait olan plaj, aynı zamanda Osmangazi Köprüsü manzarasına da sahip. Plaj bölümü kum ile kaplı olmakla birlikte denizin dibi de kumlu. 2 km uzunluğa sahip plaj, hem bölge halkı hem de tatilciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Denizi temiz ve berrak olmakla birlikte oldukça sığ.

Kaynak: Aydınlık. Derleme: Ulusal.