Dünyanın En Güzel Yerleri Açıklandı! Türkiye'den De Bir Yer Var
Dünyanın en güzel yerleri listesi açıklandı. Listeye göre Türkiye'den de bir yer var. Peki bu yer hangisi? İşte Dünyanın en güzel yerleri ayrıntıları...
CNN Travel Dünyanın en güzel yerleri listesini hazırladı. Buna göre Türkiye'den de bir yer listede bulunuyor. CNN Travel'e göre Kapadokya, dünyanın en güzel yerleri içerisinde bulunuyor. Peki listede başka hangi yerler bulunmakta? İşte görselleri ile beraber dünyanın en güzel yerleri...
Dünyanın En Güzel Yerleri
Dünyanın birçok kıtasından dünyanın en güzel yerleri bu listede bulunuyor. Resimleri ile beraber göreceğiniz listede Kapadokya da bulunuyor.
Atacama Çölü, Şili
Bwindi Ormanı, Uganda
Ciudad Perdida, Kolombiya
Denali Ulusal Parkı, Alaska
Dominika
El Nido, Filipinler
Ha Long Bay, Vietnam
Horseshoe Bend, Arizona, ABD
Badlands, Güney Dakota, ABD
Kapadokya, Türkiye
Kata Tjuta, Avusturalya
Lake Bled, Slovenya
Lake District, Birleşik Krallık
Maldivler
Monteverde Cloud Forest Reserve, Kosta Rika
Monument Valley, Utah, ABD