Dünyanın En Güzel Yerleri Açıklandı! Türkiye'den De Bir Yer Var

Dünyanın en güzel yerleri listesi açıklandı. Listeye göre Türkiye'den de bir yer var. Peki bu yer hangisi? İşte Dünyanın en güzel yerleri ayrıntıları...

Dünyanın En Güzel Yerleri Açıklandı! Türkiye'den De Bir Yer Var
Dünyanın En Güzel Yerleri Açıklandı! Türkiye'den De Bir Yer Var
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CNN Travel Dünyanın en güzel yerleri listesini hazırladı. Buna göre Türkiye'den de bir yer listede bulunuyor. CNN Travel'e göre Kapadokya, dünyanın en güzel yerleri içerisinde bulunuyor. Peki listede başka hangi yerler bulunmakta? İşte görselleri ile beraber dünyanın en güzel yerleri...

Dünyanın En Güzel Yerleri

Dünyanın birçok kıtasından dünyanın en güzel yerleri bu listede bulunuyor. Resimleri ile beraber göreceğiniz listede Kapadokya da bulunuyor.

Dünyanın en güzel yerleri

Atacama Çölü, Şili

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 2

Bwindi Ormanı, Uganda

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 3

Ciudad Perdida, Kolombiya

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 4

Denali Ulusal Parkı, Alaska 

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 5

Dominika

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 6

El Nido, Filipinler

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 7

Ha Long Bay, Vietnam

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 8

Horseshoe Bend, Arizona, ABD

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 9

Badlands, Güney Dakota, ABD

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 10

Kapadokya, Türkiye

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 11

Kata Tjuta, Avusturalya

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 12

Lake Bled, Slovenya

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 13

Lake District, Birleşik Krallık

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 14

Maldivler

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 15

Monteverde Cloud Forest Reserve, Kosta Rika

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 16

Monument Valley, Utah, ABD

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# türkiye # kapadokya
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