Dünyanın En Güzel Yerleri Açıklandı! Türkiye'den De Bir Yer Var

CNN Travel Dünyanın en güzel yerleri listesini hazırladı. Buna göre Türkiye'den de bir yer listede bulunuyor. CNN Travel'e göre Kapadokya, dünyanın en güzel yerleri içerisinde bulunuyor. Peki listede başka hangi yerler bulunmakta? İşte görselleri ile beraber dünyanın en güzel yerleri...

Dünyanın En Güzel Yerleri

Dünyanın birçok kıtasından dünyanın en güzel yerleri bu listede bulunuyor. Resimleri ile beraber göreceğiniz listede Kapadokya da bulunuyor.

Atacama Çölü, Şili

Bwindi Ormanı, Uganda Ciudad Perdida, Kolombiya Denali Ulusal Parkı, Alaska

Dominika El Nido, Filipinler Ha Long Bay, Vietnam

Horseshoe Bend, Arizona, ABD Badlands, Güney Dakota, ABD Kapadokya, Türkiye

Kata Tjuta, Avusturalya Lake Bled, Slovenya Lake District, Birleşik Krallık