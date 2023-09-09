İzmirli Homeros burada yaşamış! İşte İzmir'in içinde yer alan o saklı vadi

İlyada ve Odysseia destanının yazarı Homeros'un İzmirli olduğunu biliyor muydunuz? Peki Homeros İzmir'de yaşamıştı desek ne düşünürdünüz? Mitolojiye ve gezmeye ilgi duyan İzmirlileri ilgilendiren haber geldi. İzmirli Homeros'un bu vadide yaşadığı düşünülüyor. Üstelik burayı İzmir'de yaşayanlar dahil pek az kişi biliyor. İşte İzmirli Homeros'un saklı vadisi hakkında ayrıntılar...

İZMİRLİ HOMEROS BURADA YAŞAMIŞ

İzmirli Homeros bu vadide yaşıyormuş. Efsaneye göre Homeros, Bornova’nın merkezi ile Kayadibi arasında uzanan Bornova Çayı’nın yatağındaki vadide yer alan mağarada yaşadı. O nedenle bu bölgeye Homeros Vadisi deniyor.

HOMEROS VADİSİ NEREDE

Homeros Vadisi, İzmir’e bağlı Bornova ilçesinin merkezi ile Kayadibi mevkii arasında yer alan doğal bir alandır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon alanı olarak düzenlenen bölge, hafta sonları piknik ve doğa yürüyüşleri için İzmirlilerin akınına uğramaktadır. Her gün ve her saat açık olan alana girişlerle ilgili detaylı bilgileri yazının diğer kısımlarında bulabilirsiniz.

HOMEROS VADİSİ'NE NASIL GİDİLİR

Homeros’a gidebilmeniz için Bornova’dan kalkan minibüs hatlarını kullanabilirsiniz. Ünlü bir yer olduğu için Bornova’dan sürekli minibüsler kalkmaktadır. Özel araçla gidecekseniz eğer İzmir merkezine değil Bornova güzergahı çizerek gelmelisiniz.

Homeros Vadisi konumu:

İzmir şehir içinden Homeros’a gidebilmek için ESHOT otobüslerini kullanabilirsiniz. Metrolarda 566 ve 365 numaralı hatları kullanmalısınız. Ancak gerek metrolarda gerekse özel araç ile gidilecek alan kısıtlıdır. Vadinin içerisinde özel araçla ilerlemek çok da mümkün değildir. Yollar dar ve bozuktur bir alandan sonra yaya olarak ilerlemek gerekiyor.

HOMEROS VADİSİ FAYDALI GEZGİN YORUMLARI

"Şehre arabayla 15 dakika mesafe uzaklıkta bulunan vadinin kendine özgü güzellikleri görülmeye değer. Sessiz ve sakin bir hafta sonu arıyorsanız gitmenizi tavsiye ediyoruz. Antik hazineleri ziyaret ettikten sonra dilerseniz bu sessizlikte kitap okuyabilir dinlenebilirsiniz. Ayrıca ailecek gidilebilecek mekanlar arasında da yer alıyor. Mesire alanlarıyla gezinizin ardından piknik yapma imkanınız da var."

Homeros Vadisi videosu:

"Bornova'ya yakın. Piknik alanı tarzında. Biraz bakımsız kalmış. Belediye otobüsleri piknik alanına kadar geliyor bu çok güzel. Dağdan gelen su çeşmesi mevcut herkes içiyor damacana dolduranlar bile var."

Faydalanılan kaynaklar: Listelist, İzmirinrenkleri, Okuhaber, Google. Derleme: Ulusal.