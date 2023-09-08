İstanbul'a çok yakın o adada tek başına yaşıyor

İstanbul'a yakın Cebeci Adası'nda yaşayan Mustafa Işık, kocaman adada ailesi ile beraber tek başına yaşıyor. Karadeniz kıyısında bulunan, güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakan diğer ismi ile Kefken Adası'nda ailesi ile tek yaşayan Mustafa Işık'ın işte o öyküsü...

İSTANBUL'A ÇOK YAKIN O ADADA TEK BAŞINA YAŞIYOR

Defne ağaçları ile kaplı ve bir kısmı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan Kefken Adası'nda ailesi ile birlikte yaşayan Mustafa Işık’ın babası uzun yıllar adada gemilere yol gösteren deniz fenerinde görev yaptı.

Babasının işi sebebiyle Mustafa Işık ve kardeşleri uzun yıllar boyunca adada yaşamak zorunda kaldı. Babaları emekli olduktan sonra Işık ailesi adayı terk etmedi. Meliha Işık ile evlenen Mustafa Işık, dünyaya gelen 3 çocuklarıyla birlikte uzun yıllardır Cebeci Adası'nda yaşıyor.

Aile küçük sandallarıyla yakaladıkları balıkları satarak ve adadaki bahçelerindeki meyve ve sebzeleri toplayarak geçimini sağlıyor. Adaya ulaşımı ise küçük sandalla sağlıyorlar. Koruma altında tutulan adada sadece uzun yıllar verdikleri hizmetten dolayı Işık ailesinin yaşamasına izin veriliyor.

Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde, Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dakikalık mesafede bulunan Karadeniz adasıdır. Cenevizliler'den kalma kale surları mevcut olup, 40 civarında su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyuların Cenevizliler tarafından yağmur sularını biriktirmek için sarnıç amacıyla yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.

Rakı yapımında kullanılan anason ve ada sakinleri tarafından yabani kavun olarak isimlendirilen 25 cm yüksekliğinde bir bitki türü kendi kendine yetişmektedir. Defne ve İncir ağacı ise karşılaşabileceğiniz diğer türlerdendir.

Karadeniz'de üzerinde insanın yaşadığı tek ada Kefken Adası'dır. 1. derece sit alanı olan ada tarihi özelliklerini korumaktadır. Ada amatör sualtı avcılarının uğrak yerlerinden biridir. Adada zıpkın ile levrek ve kefal avlanabilmektedir. Kefken Adası'nın batısında büyükçe bir balıkçı barınağı yer almaktadır. Cebeci'den Kefken Adası'na tekne ile 8-10 dakikada gidilebilmektedir.

Kaynak: Aydınlık. Derleme: Ulusal.