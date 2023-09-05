Rize'de ne yenir? Rize'nin yöresel yemekleri nelerdir? Karadeniz mutfağı

Karadeniz'in mücevheri olarak kabul edilen Rize, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda enfes yöresel yemekleriyle de ünlü bir şehirdir. Bu güzel bölgeye yolculuk yaptığınızda, kendinizi temiz havasıyla büyülenirken, yerel mutfağın eşsiz lezzetlerine de şımartabilirsiniz. Rize'nin doğal kaynakları ve bereketli toprakları, yöresel yemeklerin ana malzemelerini sunarken, şehirdeki restoranlar da bu lezzetleri sizlere sunmaktadır.

RİZE'DE NE YENİR? RİZE'NİN YÖRESEL YEMEKLERİ NELERDİR? RİZE'DE YEMEK YEMEYE NEREYE GİDİLİR?

Mıhlama: Rize mutfağının birincil tercihi olan mıhlama, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Mısır unu, tereyağı ve köy peyniriyle hazırlanan bu lezzet, kesinlikle denemeye değer.

Önerilen Restoran: Yeni Bahar Restoran, Rize

Çayeli Fasulyesi: Çayeli ilçesinde yetiştirilen büyük taneli fasulye, kuzu etiyle bir araya getirilerek sunulur. Bu eşsiz lezzeti tatmak için Çayeli'nde bulunan Lale Lokantası iyi bir seçenek.

Önerilen Restoran: Lale Lokantası, Çayeli

Laz Böreği: Laz böreği, şerbetli ve muhallebili bir tatlıdır. El açması yufkalarla hazırlanır ve fırında pişirildikten sonra şerbetle buluşturulur. Rize'de en iyi Laz böreği için Liman Lokantası'nı tercih edebilirsiniz.

Önerilen Restoran: Liman Lokantası, Rize Merkez

Rize Kavurması: Rize kavurması, dana eti ve soğanın tereyağı ile pişirildiği nefis bir yemektir. Bu yöresel lezzeti deneyimlemek için Evvel Zaman Yöresel Yemek'i ziyaret edebilirsiniz.

Önerilen Restoran: Evvel Zaman Yöresel Yemek, Rize Merkez

Rize Pidesi: Rize pidesi, Karadeniz'in özgün tatlarından biridir. Kıymalı veya peynirli olarak pişirilen bu pideyi tatmak için Huzur Pide ve Kebap tercih edilebilir.

Önerilen Restoran: Huzur Pide ve Kebap, Rize Merkez

Hamsi Koli: Hamsi koli, Rize mutfağının özgün bir lezzetidir. Hamsi, pazı, mısır unu, soğan ve tereyağının birleştiği bu yemek, Rize'nin damak tadını yansıtır. Bu lezzeti denemek için Taçmahal Et ve Balık Restoranı ideal bir seçenektir.

Önerilen Restoran: Taçmahal Et ve Balık Restoranı, Rize Merkez

Hamsi Çığırtası: Hamsi çığırtası, hamsi, pazı, mısır unu, soğan ve tereyağı ile hazırlanan bir yöresel yemektir. Cadde Çorbacısı, bu lezzeti denemeniz için harika bir mekan olabilir.

Önerilen Restoran: Cadde Çorbacısı, Rize Merkez

Turşu Tavalısı: Turşu tavalısı, fasulye turşusu ile hazırlanan özgün bir tatlıdır. Rize mutfağının eşsiz tatlarından biri olan bu yemeği denemek için turşu kavurması servis eden restoranları tercih edebilirsiniz.

Pekmezli Kabak Tatlısı: Rize'nin Çamlıhemşin yöresinin özel bir tatlısı olan pekmezli kabak tatlısı, balkabağı, ceviz içi ve pekmez kullanılarak hazırlanır. Bu tatlıyı denemek için Kuzeybalık Lokantası ideal bir seçenektir.

Önerilen Restoran: Kuzeybalık Lokantası, Rize Merkez

Pepeçura: Pepeçura, üzümlü bir tatlıdır. Üzümler su ve şekerle pişirildikten sonra nişasta ve unla karıştırılarak hazırlanır. Rize mutfağının özgün tatlarından biri olup, Evvel Zaman Yöresel Yemek'te deneyebilirsiniz.

Önerilen Restoran: Evvel Zaman Yöresel Yemek, Rize Merkez

Etli Kuru Fasulye: Kuru fasulye pek çok yerde meşhur olsa da Rize versiyonu farklıdır. Karadeniz'in etli kuru fasulyesi akşam yemeklerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Saç Kavurma: Rize'de tereyağında hazırlanan saç kavurma, yöresel yemekler arasında öne çıkar.

Hamsiköy Sütlaç: Rize usulü sütlacın tadı bir başkadır. Keçi sütünden yapılan bu sütlaç uzun süre unutamayacağınız bir lezzeti garanti eder.

Mısır Ekmeği: Karadeniz'e gidip de mısır ekmeği yememek olmaz. Mısır ekmeği, günün her öğününü süsler ve Rize'nin sembollerinden biridir.

Pazı Tavalısı: Karadeniz pazı yemekleri bir harika. Pazı tavalısı da harika baharatlarla zenginleştirilmiş lezzetli bir yemektir.

Kara Lahana Çorbası: Akşam yemeği öncesi bir çorba içmek isterseniz, Kara Lahana Çorbası'nı denemelisiniz. Rize'nin popüler yöresel lezzetlerinden biridir.

Korkoto Çorbası: Ana malzemesi mısır olan korkoto çorbası, tereyağ ve isteğe bağlı olarak salça eklenerek yapılır ve farklı bir lezzet sunar.

Hamsili Pilav: Rize ve Trabzon'un ortak lezzeti olan hamsili pilav, tereyağlı pilavın hamsilerle muhteşem uyumudur.

Hamsi Çorbası: Hamsi çorbası, yörenin en lezzetli yemeklerinden biridir. Balık sevmeyenleri bile cezbetmeye yetecek kadar lezzetlidir.

Çumur: Mısır ekmeğinin çökelek ile karıştırılıp pişirilmesiyle yapılan bu ekmek, tereyağı, peynir veya çay gibi yan ürünlerle mükemmel bir ikili oluşturur.

Enişte Lokumu: Enişte lokumu, düğünlerin vazgeçilmez tatlılarından biridir. Geleneksel bir tatlıdır ve damat ailesine hediye olarak gönderilir.

Kabak Sütlacı: Sütlaçtan farklı bir teknikle hazırlanan kabak sütlacı, kısa sürede yapılabilen özel bir tatlıdır.

Kocakarı Gerdanı: Bol fındık içeren kocakarı gerdanı, özellikle şerbetli tatlıları sevenler için mükemmel bir seçenektir.

Lahana Haşlaması: Rize usulü lahana haşlaması, lezzetli baharatlarla zenginleştirilmiş ve sağlıklı bir yemek haline getirilmiştir.

Etli Sarma: Rize'nin taze karalahanasıyla hazırlanan etli sarma, parmaklarınızı yiyeceğiniz bir lezzeti sunar.