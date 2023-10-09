Şanlıurfa Yemekleri! Şanlıurfa'da Ne Yenir?

Şanlıurfa ismini insanın karnı acıkmıyor değil, çünkü birbirinden leziz ve ağız sulandıran yemekleri ile insanın karşısına bir sürü seçeneği karşısına çıkartıyor. Medeniyetler şehri Şanlıurfa'da ne yenir? Şanlıurfa yemeklerini sizin sıraladık, birbirinden leziz Şanlıurfa yemekleri....

1. Urfa Kebabı

Şanlıurfa deyince tabi ki kebapsız olmaz. Şanlıurfa'ya özgü baharatlar ile şehre özgü yapılış şekli ile Urfa kebabı listenin başında yerini alıyor. Urfa kebabı zırhta çekilmiş koyun eti ile hazırlanır, Türkiye'nin en güzel kebapları arasında yerini alır.

2. Duvaklı Pilav

Duvaklı pilav deyince ne kadar bu coğrafyaya özgü bir lezzet olsa da duvaklı pilav Şanlıurfa'da kendine özgü yöresel bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. İlk önce patlıcanın pişirilmesi ile hazırlanan duvaklı pilav kıyma ve pilavın buluşması ile enfes bir lezzet haline dönüşüyor. Özellikle özel günlerde yapılır.

3. Lahmacun

Şanlıurfa deyince tabi ki etsiz yemek olmaz. Şanlıurfa'ya özgü lahmacunda sarımsak kullanılmaz ve genellikle Şanlıurfalılar lahmacundaki etin üstüne limon sıkarak yer.

4. Şıllık Tatlısı

Şanlıurfa'ya gittiğinizde tabi ki tatlısız olmaz. Şanlıurfa halkının bu kadar neşeli ve enerji dolu olmasını bu yemeklere ve tatlılara borçlu olabilirler. Şanlıurfa'ya özgü bir tatlı olan şıllık tatlısı, krepin içerisine ceviz veya fıstık konularak rulo halinde sarılır ve en son olarak üzerine şerbet dökülerek servis edilir.

5. Çiğ Köfte

Şanlıurfa deyince tabi ki etsiz yemek olmaz demiştik. Şanlıurfa'ya özgü çiğ köfteyi Şanlıurfa sokaklarının her köşesinde bulabilirsiniz. Şanlıurfalılar çiğ köfteyi isotlu yapar.

6. Arap Lebeni

Arap lebeni, Şanlıurfa yöresinde sevilerek içilen bir çorbadır. Yemekte önce çorba ile başlamayı seviyorsanız kesinlikle Şanlıurfa'ya özgü bu lezzeti önerebiliriz.

7. Borani Çorbası

Şanlıurfa tabi ki et yemekleri kadar çorbaları ile de tanınan bir şehir. Canınız çorba istediği zaman karşınıza bir süre seçenek çıkartabiliyor. Şanlıurfa'ya özgü bir lezzet olan borani çorbası içerisinde kuşbaşı et, börülce, nohut ve pazı sapı vardır.

8. İsot Çömleği

İsot çömleği narların ayıklanıp, ezilip suyunun çıkarılması ile hazırlanır. Çıkarılan nar suyu, soğan ve kuşbaşı etin çömleğe konur ve odun ateşinde fırında pişirilir.

9. Bostana

Bu kadar güzel kebaplar tabi ki yalnız olmaz, Şanlıurfa'ya özgü bir lezzet olan Bostana, Şanlıurfa'ya özgü baharatlar ile hazırlanan bir salatadır ve genellikle kebap sipariş verdiğinizde kebabın yanında eşlik eder.

10. Keme Kebabı

Keme kebabı Şanlıurfa'ya özgü bir lezzettir ve yılda bir kere çıkan keme mantarları ile hazırlanır. Şanlıurfa'ya giderseniz kesinlikle listenize eklemeniz gereken bir lezzettir.

11. Mırra

Sevdikleriniz ile Şanlıurfa'nın tarihi yerleri gezip bu kadar leziz yemekleri yedikten sonra tabi ki kahvesiz olmaz. Şanlıurfa'ya özgü bir lezzet olan mırra kahvesi yöreye özgüdür. Çok acı bir kahve olduğu için küçük bardaklar ile servis edilir.