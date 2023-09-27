Trabzon'un neyi meşhur? Trabzon'de ne yenir? İşte Trabzon'un meşhur yemekleri

Trabzon'u görmeye giden turistler karadenizin incisi Trabzon'un meşhur yemeklerini merak ediyor. Bu nedenle turistler Trabzon'de ne yenir ve Trabzon'un neyi meşhur sorularının yanıtlarını arıyor. Trabzon'un meşhur yemekleri hakkında ayrıntılar bu yazıda yer alıyor.

Trabzon'un neyi meşhur? Trabzon'de ne yenir? İşte Trabzon'un meşhur yemekleri
Trabzon'un neyi meşhur? Trabzon'de ne yenir? İşte Trabzon'un meşhur yemekleri
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Trabzon'a gezmeye gelen turistlerin merak ettiği Trabzon'de ne yenir ve Trabzon'un neyi meşhur sorularının yanıtlarını derledik. Trabzon'un meşhur yemekleri damakta kalıcı bir tat bırakıyor. Birbirinden lezzetli o yemekler hangileri? İşte Trabzon'un meşhur yemekleri ve merak edilen soruların yanıtları...

Trabzon'un Neyi Meşhur?

Trabzon'un Neyi Meşhur
Trabzon'un Neyi Meşhur

Bölgedeki iklim özelliklerinin beraberinde getirdiği mısır, kara lahana, çay ve fındık gibi doğal ürünlerin bol bol yetişmesi sayesinde bu ürünler, hayvancılığın yaygın olması sayesinde süt ürünlerindeki çeşitlilik ve Karadeniz'in bereketi hamsi Trabzon'un en meşhur şeylerinden biridir.

Trabzon'de Ne Yenir?

Trabzon'de Ne Yenir
Trabzon'de Ne Yenir

Trabzon'un meşhur yemekleri arasında sayılan bu yiyecekler, şehre gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

  • Karalahana Dolması,
  • Pazılı Kaygana,
  • Muhlama (Kuymak)
  • Mısır Ekmeği,
  • Karadeniz Pidesi,
  • Laz Böreği,
  • Hamsiköy'de Hamsiköy Sütlacı,
  • Akçaabat'ta Akçabat Köftesi.

En İyi Trabzon Restoranları

En İyi Trabzon Restoranları
En İyi Trabzon Restoranları 

Trabzon'un meşhur yemekleri en iyi şekilde bu restoranlar içerisinde yenilir. İşte en iyi Trabzon restoranları;

  • Cemil Usta Akçabat Köftecisi,
  • Karpi Pide,
  • Balıklama Balık Lokantası,
  • Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı,
  • Cephanelik Restaurant,
  • Marina Restaurant,
  • Bordo Mavi Balık Restaurant,
  • Rüştü’nün Fırını.
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