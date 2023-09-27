Efes Antik Kenti Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Efes Antik Kenti'ni görmek isteyen turistler antik kentin konumunu, videosunu merak ediyor. Aynı zamanda Efes Antik Kenti nerede ve Efes Antik Kenti'ne nasıl gidilir sorularının yanıtları da merak edilenler arasında. İşte Efes Antik Kenti hakkında bilinmesi gereken her şey...

Efes Antik Kenti Nerede?

Efes Antik Kenti Nerede

Efes Antik Kenti, Türkiye'nin batı kıyısında, Ege Denizi'nin kıyısında yer almaktadır. Tam olarak İzmir iline bağlı Selçuk ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Efes, İzmir'in merkezine yaklaşık 70 km mesafe'de ve İzmir ile Aydın arasında yer almaktadır. Uluslararası bir havalimanı olan Adnan Menderes Havalimanı'na da oldukça yakındır. Ziyaretçiler için kolay ulaşılabilir bir konumdadır.

Efes Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Efes Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir

Efes Antik Kentine İzmir merkezden kalkan toplu taşıma araçları ile gidilebilmektedir. İzmir'den toplu taşıma araçları ile Selçuk ilçesine giderek buradan kolay bir şekilde Efes Antik Kentine gidilebilmektedir. Bunun yanında özel araçlar ile de Antik Kente gitmek mümkündür.

Efes Antik Kenti Konumu:

Efes Antik Kenti ve Çevresinde Ne Var?

Efes Antik Kenti ve Çevresinde Ne Var

Artemis Tapınağı,

Celsus Kütüphanesi,

Meryem Ana Evi,

Yedi Uyurlar (Ashab-ı Kehf),

İsa Bey Camii.

Efes Antik Kenti Yorumları

Efes Antik Kenti Yorumları

"Girişte otoparka otomobil için 70 TL bir ödeme alınıyor. Müze kartla giriş yapabileceğiniz muhteşem bir yer. Kartınızı önceden almada fayda var diğer türlü çok sıra bekliyorsunuz. Müze alanına girmeden önce şapkanızı ve suyunuzu almayı unutmayın zira Eylül ayında olmamıza rağmen çok sıcaktı ve büfelerde su 20 TL. Yerlerin bazı kısımları kaygan bunun da önlemini almayı unutmayın."

Efes Antik Kenti Videosu:

"İzmir'in Selçuk ilcesinde yer alan bir antik liman kenti. Giriş ücreti 700 TL. T.C. vatandaşlar 60 TL ye müze kart çıkartıp girebilirler. Yamaç evleri ve Efes Deneyim Müzesi ekstra ücretle ziyaret ediliyor. Müzekartı daha öncesinden internet üzerinden çıkarılmasında fayda var, gişede çok sıra oluyor. Hafta içi gitmemize rağmen çok kalabalıktı. Yoğunluğu turistler oluşturuyor. Antik kenti tümüyle gezmeniz 2:30 saatinizi alacaktır."