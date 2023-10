Siirt Yemekleri! Siirt'te Mutlaka Denemeniz Gereken Lezzetler

Siirt Güney Anadolu bölgesinde bulunan tarihi zenginliği kadar yemek kültürü ile de ön plana çıkan sevimli bir şehirdir. Güney Anadolu gezisi yapmak isterseniz mutlaka görmeniz gereken yerler arasında listede ilk sıralara girecek olan Siirt hakkında gittiğinizde ne yesem diye düşünmenize gerek yok, çünkü Siirt mutfağı o kadar zenginliği ile ön plana çıkan bir şehir olduğundan karşınıza bir sürü seçenek çıkacaktır. Siirt'e gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken yemekleriniz listesini sizin için şu sıraladık.

1. Büryan Kebabı

Büryan kebabı, bütün keçi veya kuzu etinin derin bir kuyuda odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan bir et yemeğidir. Kuyu bir kapakla kapatılır ve etin aynı anda pişmesi ve buharlaşması için çamur veya külle kapatılır.

Et ya suyla dolu bir kazana konur ya da asılarak kuyuya yerleştirilir. Baharat olarak ise sadece kaya tuzu kullanılıyor. Pişmiş etler pide ekmeğinin üzerinde servis ediliyor ve sipariş verirken kemikli ve kemiksiz et ile yağlı ve yağsız et arasında seçim yapılabiliyor.

2. Siirt Kitel

Siirt Kitel, Siirt'e özgü bir un şekli olan kitel buğdayı unu ile yapılan içli köftedir. Kitel buğdayı, buğdayın kaynatılmadan kabuğunun soyulması ve öğütülmesi elde edilen bir bulgur çeşididir. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak tüketilen bir üründür.

3. İsmeket Köfte

Siirt'e özgü enfes lezzet olan İskemet Köfte, bulgur kaynar suyun içine ilave edilerek içine patates ve salça konularak yoğrulmaya başlanır. Yoğurulan bulgurun içine daha sonra kıyma ve yumurta konduktan sonra çok az daha yoğrulma ile hazırlanır. Sevdiklerinize rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzet Siirt'e gittiğinizde mutlaka denemeniz gerekiyor.

4. Arap Dolması

Arap dolması, Siirt'e gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken bir lezzettir. Zeytinyağı ile pişirilen Arap dolması, kıymalı veya kıymasız olarak servis edilir. Siirt'e giden turistlerin öncelikli tercihi olan Arap dolmasını mutlaka denemeden dönmemelisiniz.

5. Perde Pilavı

Perde pilavı veya örtü pilavı, hamurun pirinç, tavuk, kuş üzümü, badem, çam fıstığı, tereyağı ve tuz, kekik, biber gibi baharatlarla doldurulmasından oluşan geleneksel bir Türk yemeğidir. Hamur un, yumurta, tereyağı ve yoğurtla yapılır.

Bu pilav genellikle düğünler için hazırlanır çünkü yeni bir evin inşasını simgelemektedir, pirinç doğurganlığı simgelemektedir ve kuş üzümü gelecekteki çocukların işaretidir.

6. Zerfet

Zerfet alışmış yemeklerin aksine içindeki lezzetler ile dikkat çekiyor. Bu lezzeti Siirt'e gittiğinizde mutlaka denemelisiniz. Zerfet, şeker, sarımsaklı yoğurt ve baharatların bir arada olduğu son derece ilginç bir yemektir. Büyükçe hazırlanmış bir ekmek fırından çıkartıldıktan sonra ortası oyulur ve kenarları ile altı bırakılır. İçine yoğurt, yağ ve toz şekerden oluşan bir sos dökülür. Klasik yemeklerden sıkılmış olanların tatmak isteyeceği son derece ilginç bir yemek olan Zerfet, Siirt’e özel en leziz yemeklerden biri olarak dikkat çekmektedir.

7. Kiftel Leben

Siirt'e özgü bir lezzet olan Kiftel, köftenin yoğurt ile buluşmasından doğan enfes tarif diyebiliriz. Kiftel için, Köftelik bulgur ıslatılır, yarım saat dinlendikten sonra yoğrulur. Ufak parçalar halinde koparılan hamur parmak ile bastırılarak şekil verilir. Kaynatılmış tuzlu suyun içinde 10-15 dakika haşlandıktan sonra kevgir ile süzülür. Ayrı bir yerde sarmısak dövülür, yoğurdun içine katılır. Hazırlanan bu harç soğumaya bırakılan haşlanmış köftelerin üzerine dökülür. Ayrı bir tencerede kızdırılan yağ hazırladığımız harcın üzerine dökülür. Kırmızı biber ve nane eklenerek servis yapılır.

8. Mihr Çorbası

Siirt mutfağına özgü bir lezzet olan Mihr Çorbası, Siirt mutfağı için vaz geçilmez bir lezzet denilebilir. Nohut ve buğdayın bulunduğu çorba, doyuruculuk anlamında da sevilen seçeneklerdendir. Geceden ıslatılan bulgur haşlanır ve nohutlar da haşlanıp buğdaylara katılıp kaynatılır. Sonrasında yoğurt çorbanın suyu ile iyice çırpılır ve ayran kıvamına geldiğinde çorbaya eklenir. Tavada ısıtılan yağ, pul biber ile kavrulur ve çorbanın üzerinde gezdirilir. Ardından Mihr Çorbası, yenmeye hazırdır. Bu çorbayı bol ekmek ile yiyeceğinizden emin olabilirsiniz.

9. Gebole

Siirt'e gittiğinizde o kadar çok lezzetli yemeklerini yedikten sonra tabi ki tatlısız olmaz. Sizin için önerebileceğimiz lezzet olan Gebole tatlısı Siirt ve civarına özgü, çok sevilerek yenilen nefis bir tatlıdır. Malzemeleri her evde bulunan süt, un ve şeker olan, üstüne dökülen pekmezle size sonsuz enerji vadeden harika bir lezzet.

10. Varakkaak

Siirt’in zengin mutfağının bir diğer tatlısı olan Varakkaak, ilginç ismi ile de dikkat çekmektedir. Şekersiz hazırlanan bir tatlı olan Varakkaak genellikle evlerde hazırlanan özel bir lezzettir.