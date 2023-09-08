Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler belli oldu! İşte o 10 ülke

Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler belli oldu. Turistlerin kimi kültürel geziler yapmayı severken, kimileri ise tatilini sıcak sularda geçirmeyi istiyor. Türkiye de bu 10 ülke arasında yer alıyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeleri sizin için araştırdık.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler belli oldu! İşte o 10 ülke
Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler
Editör: Süleyman Daban
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Gezmeyi kim sevmez ki, kimileri tarihsel yerleri gezmeyi severken kimileri için ise yazın sıcak denizlere gitmek veya kışın kayak yapmak ilgi çekici olabilir. Dünyayı gezmek için yeterli zamanımız var mı? 

Bir gezi programı düzenlediyseniz gezmek için geç kalmayın. Çünkü, Türkiye'yi gezebilecek kadar bile vaktimiz olmayabilir.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler açıklandı. Ülkemizde bu listenin başında yer alıyor. Tarihçilere göre, tarihin başlangıcı kabul edilen toprakların Türkiye'de olduğunu biliyor muydunuz? Bu bilgi tarihi seviyorsanız ilginizi çekebilir. Bunu yerine yazın Antalya'da denize girebilir, kışın Uludağ'da kayak yapabilirsiniz.  

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 10 .BİRLEŞİK KRALLIK

BİRLEŞİK KRALLIK TURİST

39 milyon 400 bin turist ziyaret etti.

9. ALMANYA

almanya turist

39 milyon 600 bin turist ziyaret etti.

8. TAYLAND

tayland turist

39 milyon 800 bin turist ziyaret etti.

7. MEKSİKA

meksika turist

45 milyon turist ziyaret etti.

6. TÜRKİYE

türkiye turizm

51 milyon 200 bin turist ziyaret etti.

5. İTALYA

italya turizm

64 milyon 500 bin turist ziyaret etti.

4. ÇİN

çin turizm

65 milyon 700 bin turist ziyaret etti.

3.ABD

abd turizm

79 milyon 300 bin turist ziyaret etti.

2. İSPANYA

ispanya turizm

83 milyon 700 bin turist ziyaret etti.

1. FRANSA

fransa turizm

90 milyon turist ziyaret etti.

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