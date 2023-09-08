Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler belli oldu! İşte o 10 ülke

Gezmeyi kim sevmez ki, kimileri tarihsel yerleri gezmeyi severken kimileri için ise yazın sıcak denizlere gitmek veya kışın kayak yapmak ilgi çekici olabilir. Dünyayı gezmek için yeterli zamanımız var mı?

Bir gezi programı düzenlediyseniz gezmek için geç kalmayın. Çünkü, Türkiye'yi gezebilecek kadar bile vaktimiz olmayabilir.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler açıklandı. Ülkemizde bu listenin başında yer alıyor. Tarihçilere göre, tarihin başlangıcı kabul edilen toprakların Türkiye'de olduğunu biliyor muydunuz? Bu bilgi tarihi seviyorsanız ilginizi çekebilir. Bunu yerine yazın Antalya'da denize girebilir, kışın Uludağ'da kayak yapabilirsiniz.

10 .BİRLEŞİK KRALLIK

39 milyon 400 bin turist ziyaret etti.

9. ALMANYA

39 milyon 600 bin turist ziyaret etti.

8. TAYLAND

39 milyon 800 bin turist ziyaret etti.

7. MEKSİKA

45 milyon turist ziyaret etti.

6. TÜRKİYE

51 milyon 200 bin turist ziyaret etti.

5. İTALYA

64 milyon 500 bin turist ziyaret etti.

4. ÇİN

65 milyon 700 bin turist ziyaret etti.

3.ABD

79 milyon 300 bin turist ziyaret etti.

2. İSPANYA

83 milyon 700 bin turist ziyaret etti.

1. FRANSA

90 milyon turist ziyaret etti.