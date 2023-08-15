Van'a nasıl gidilir? Van'da ne yenir? Van'ın ünlü lezzetleri

Doğu Anadolu'nun incisi Van, çevresinde Bitlis, Hakkari, Ağrı, Siirt gibi iller bulunduran İran'a komşu büyük bir şehirdir. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, Akdamar Kilisesi, Muradiye Şelalesi gibi turistik yerlere sahip olan Van, hem gezmek hem de lezzetli yemekleri tatmak isteyenler için ideal bir destinasyondur. Peki Van'a nasıl gideceğiz ve diyelim ki gittik Van'da ne yemeli? İşte yazdık:

VAN'A NASIL GİDİLİR?

Havayolu, karayolu ve demiryolu gibi farklı ulaşım yöntemleriyle rahatlıkla Van'a ulaşabilirsiniz. Yakın mesafedeyseniz özel araç veya şehirlerarası otobüs tercih edebilirsiniz, kışın gidecekseniz hava şartlarını mutlaka göz önünde bulundurun. Van Ferit Melen havaalanını tercih edebilir veyahut Ankara'dan salı ve pazarları kalkan Van Gölü Ekspresi ile gidebilirsiniz.

VAN'DA NE YENİR? TADILMASI GEREKEN LEZZETLER

Van kahvaltısı, bölgeye özgü en meşhur lezzetlerden biridir. 20 farklı yöresel yiyeceği içeren Van kahvaltısı, oldukça zengin bir seçenek sunar. Neler dahil peki bu kahvaltıya?

Cacık (kahvaltılık): Geleneksel cacıktan daha yoğun bir yapıya sahip olan bu lezzet süzme yoğurt ve tereyağı ile servis edilir.

Murtuga: Tereyağı, un ve yumurta ile yapılan bir tür helva çeşidi olan murtuga, bal eşliğinde yenilmesi önerilir.

Gavut: Esmer buğday, süt ve un ile hazırlanan gavut, bal ile tatlandırılarak tüketilir.

Van otlu peyniri: İçerisine 25 farklı yöresel bitki eklenerek hazırlanan tulum peyniri türüdür.

Bal: Kara kovan balı, Van kahvaltısının vazgeçilmezi arasındadır.

Kavurmalı Yumurta: Yöresel hayvan etleri ile hazırlanan kavurmalı yumurta, lezzetli bir alternatiftir.

Kete: Hamurişi dükkanlarında bulabileceğiniz çeşitli çörek türlerinden biridir.

Van'da güne erken başlanır. Kahvaltı servisi saat 04:00'te başlar ve en geç saat 12:00'de sona erer. Erken gitmek, taze ve lezzetli kahvaltıları tatmanın en iyi yoludur. Ancak günümüzde turistler için kahvaltı saatleri esneklik kazanmış durumda.

Van şehri, zengin geleneksel yemek kültürüyle de ünlü bir bölge olarak öne çıkıyor. Bu benzersiz lezzetleri tek tek tanıttıktan sonra, bu lezzetleri nerede deneyebileceğinizi ve en iyi mekanları listeleyeceğiz.

Van Ciğer Köftesi: Karaciğer ve akciğerin reyhan ve maydanozla harmanlandığı bulgur tabanlı bu köfte, özel bir ara sıcak olarak öne çıkıyor.

Van Kurut Köftesi: Bulgur, soğan, un, ezilmiş kurut ve kavurma parçalarının birleşimiyle ortaya çıkan bu lezzet, Van'ın efsanevi tatlarından biridir.

Van Borani (Pemgamber Yemeği): Fırınlanmış kabak, eritilmiş kurut, pişmiş mercimek ve yağla hazırlanan bu yemek, şehrin özel lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Keledoş: Kavurma et, nohut, ak pancar, kurut ve yeşil mercimekle hazırlanan keledoş, özel bir muhallebi kıvamında servis edilir.

Eşkili Kavurma (Ekşili Kavurma Et): Erik pestiliyle kavurma etin uyumuyla ortaya çıkan bu yemek, özel günlerin ve düğünlerin vazgeçilmezi olarak bilinir.

Şile: Döğme, tereyağı ve salçadan yapılan bu özel yemek, tuzlu balıkla servis edilir.

Kürt Köftesi: Yoğurtlu köfte olarak da bilinen bu lezzet, Van ilinin her köşesinde sıkça yapılır.

VAN'IN EN İYİ MEKANLARI

Van Kahvaltısı: Sütçü Fevzi, Sütçü Kenan gibi mekanlar Van kahvaltısının eşsiz lezzetlerini sunuyor.

Pide ve Lahmacun: İkizler Lahmacun, Van'ın pide ve lahmacun lezzetlerini en iyi şekilde sunan mekanlardan biridir.

Saç Kavurma: Birkoç Sac Kavurma, Sultan Sarayı ve Merkez Et Lokantası, saç kavurmanın en lezzetli adreslerindendir.

Kebap: Mevlâna Kebap Salonu, Hanedan Sofrası ve Kervansaray, kebap tutkunlarının uğrak noktalarıdır.

Yöresel Yemekler: Halil İbrahim Sofrası, Anatolia Kaburga Evi ve Aşiyan Ev Yemekleri, yöresel lezzetlerin tadına doyabileceğiniz yerler arasında bulunuyor.

Van, geleneksel lezzetleri ve bu lezzetleri sunan mekanlarıyla gastronomi tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu mekanlarda Van'ın özgün tatlarını deneyimleyebilir ve şehrin eşsiz lezzetlerini keşfedebilirsiniz.