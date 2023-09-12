12 Eylül Amerikancı darbesinin bilançosu ağır oldu! Darbenin üzerinden 43 yıl geçti

12 Eylül 1980... 40 yıl önce bugün Türkiye'de, Amerika'nın "bizim oğlanlar" dediği güçler tarafından tertiplenen tezgah için düğmeye basıldı, operasyon başladı.

Türkiye'yi karanlığa sürükleyen darbe yapılmış, ancak operasyon bitmemişti. Ülkeyi kaosa sürükleyen merkez, iktidarlarını da yaratacaktı. Amerikancı rejiminin üretiminden Özallar ve Çillerlerler doğdu.

12 Eylül Amerikancı darbesi, Türkiye'de başlatılmaya çalışılan karşı devrimci ayaklanmaların miladı olarak tarihe geçti.

230 BİN KİŞİ YARGILANDI

Dönemin CIA Ankara Bürosu şefi Paul Henze'in, ABD Başkanı Carter’a hitaben söylediği, "Bizim çocuklar başardı" sözlerinin damga vurduğu 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti.

O süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı, sıkıyönetim mahkemelerinde 230 bin kişi yargılandı. Bir milyon 683 bin kişi fişlenirken 210 bin dava açıldı.

Türkiye, bütün sol örgütlerin dağıtıldığı ya da devşirildiği, insan ve yurttaşlık haklarının tümüyle askıya alındığı, aydın ve sanatçıların vatandaşlıktan çıkarıldığı, üniversite ve fikir kulüplerine kelepçelerin vurulduğu, düşünce hürriyetinin tahakküm altına alındığı, gazetecilerin hapsedildiği, anti emperyalist sloganların soğuk zindanlarda süründürüldüğü, politikacıların sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandığı ve ülkenin daha önce hiç olmadığı kadar kutuplaştırıldığı bir karanlık döneme sahne oldu.

12 Eylül Amerikancı rejimi Türkiye'yi savunan Türkiye İşçi Partisi yani Vatan Partisi yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır.