14 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten terör örgütüne ağır darbe
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.
Sınır içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesi sürüyor.
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Mehmetçik, 14 PKK/YPG'li teröristi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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