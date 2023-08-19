15 Temmuz gecesi Erdoğan'a suikast yapmak istemişlerdi! İşte FETÖ'nün o planının ayrıntıları

Aydınlık'ın Yetiş Ahmet'in itiraflarına dayandırdığı haberleri devam ediyor. Aydınlık'ın haberine göre FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. FETÖ’nün Erdoğan’ın kaldığı otelin etrafına keskin nişancılar yerleştirdiği belirlendi. Olayın tek tanığı polis Çetin Şahan’ın hırsızlık süsü verilerek öldürüldüğü, kurtulmasın diye üzerinden üç kez de araba ile geçtikleri ifade edildi.

FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan Bedirhan Önem’in “sır katibi” “Yetiş Ahmet”, ifşalarına devam ediyor. FETÖ'nün hakkında verdiği “zehirlenerek öldürülme” kararı sonrası yurt dışına kaçan Yetiş Ahmet, geçen günlerde yakalanan eski Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser’le ilgili konuştu.

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yakalanmıştı. Eser'in üzerinden ve arama yapılan evinden iki sahte kimlik ve pasaport, simge olarak kullanıldığı iddia edilen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi. Yetiş Ahmet, Eser'in işlediği suçlar ve örgüt içinde yerine getirdiği görevler hakkında iddialarda bulundu.

O MÜDÜRÜ KORUYANLAR BEDİRHAN ÖNEM VE O.K.

Yetiş Ahmet şunları anlattı:

- Arif Oktay Eser hizmet için sıradan bir adam değildir. Gaybubette sırlanan Arif'i 7 yıldır gizleyen ve koruyan Molla Mahrem İmam Bedirhan Önem ve Şırnak Emniyet İmamı O.K.’dır. Benim açıklamalarım sonrası Bedirhan ve O. paniğe kapıldı. Gaybubette sırladıkları kritik vazifeler icra eden önemli isimleri ben açıklarım, ihbar ederim diye yurt dışına kaçırmak için çabalamaya başladılar. Eşimle uğraşıp öldürmekle tehdit edeceğine sırladığın önemli isimleri panikleyip onları da panikletip emniyete yakalatıyorsun. Bedirhan ve O. işlediğiniz suçlar, aldığınız ahlar ve günahlar ettiğiniz zulümlerle ortaya çıktı, çıkıyor. Peki neden Arif Oktay Eser’in yerini ve işlediğiniz suçları açıklarım korkusuyla yurt dışına kaçırmaya kalktınız?

"ARİF'İN POLİSİ VURMA PLANI"

Yetiş Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi kaldığı Marmaris’teki otelde yakalanması için FETÖ'nün yaptığı planı şöyle aktardı:

- 15 Temmuz gecesinde CB Uzun’u (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastediyor) Marmaris Turban Otel'de öldürmek için Zekeriya Kuzu'nun timinden önce olur da CB'yi kaçırırlar diye uzun namlulu silahlı keskin nişancıları Turban Oteli gören Caprise Oteli’nin çatısına yerleştiren ve Zekeriya'nın MAK Timi, Uzun’un kaldığı yere varana kadar civarda bulunan CB'nin koruma polislerini birer birer vurdurma planını yapan uygulayan Arif’ti.

BAŞYÜCELER MECLİSİ ONAYLADI

- Arif Oktay Eser bu planı yapıp üst heyete bildirdikten sonra Baş Yüceler Meclisi’nden onay aldı. Molla imamlarla birlikte 15 Temmuz gecesi hayata geçirdiler ve CB'nin (Cumhurbaşkanı’nın) güvenliğine büyük darbe vurdular. CB (Cumhurbaşkanı) helikopterinin ışıkları ve sinyal sistemini keserek Marmaris’ten ayrılarak kurtulmasaydı uzun namlulu keskin nişancılarla ailesi ve kendisinin Zekeriya’nın MAK timi gelene kadar bulunduğu yerden çıkmaması için sürekli ateş edilerek bekletilecekti. Bu planı bozan Çetin Şahan'ın da içinde olduğu polis memurlarının çatışmaya girmesi oldu.

"TEK SAĞ KURTULAN ŞAHAN'DI"

- Başından ve elinden yaralanan Çetin Şahan bir tek sağ kurtuldu. Çetin Şahan’ın içinde bulunan ekiple çatıştıkları için keskin nişancılar Cumhurbaşkanı’nı otel alanında tutamadı ve keskin nişancıların polis memurlarıyla çatışmasını fırsat bilen koruma ekibi hızlıca Cumhurbaşkanı’nı kaçırdı. Hepsini öldürdüler bir Çetin kaldı. Çetin’in içinde olduğu ekip o gece Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otele hiç planda yokken gitmese ve çatışmasalardı, Cumhurbaşkanı hareket edemeyecek ve Gökhan Şahin Sönmezateş de CB Uzun kaçamayacağı için Uzun’a yapacağı saldırısı başarılı olacaktı. Zekeriya’nın MAK timi de yetişecek ve Uzun ele geçirilecekti. Sönmezateş, Arif'le koordineli bir şekilde her şeyi planlamıştı.

"GÜRCÜ ÇETEYE ÖLDÜRTTÜLER"

- Molla İmam Bedirhan Abi ve O.K., Yücelerden gelen talimatla 15 Temmuz'dan 3 gün sonra intikam için sürekli takip ettikleri Çetin Şahan’ı Gürcü bir çete ayarlayarak işini bitirdiler. Çetin Şahan'ın arabası eski ve değersiz bir arabaydı ama planda araba hırsızlığı süsü verilerek Çetin’in işi bitirildi. Böylece kimse Bedirhan ve O.K.'nın yaptığı planın arkasına ulaşamayacaktı. Takipte olan Çetin Şahan'ın işini bitirdikleri gün Şahan, Marmaris İçmeler Seyir Tepesi’nde darbe gecesi bulunduğu bölgeyi analiz etmek için orda olduğu haberi O.K.'ya ulaştı. O.K. da Bedirhan’la birlikte planı yapıp ayarladıkları Gürcü çeteye haber verdi ve Çetin’i boğazından ve karnından bıçaklatarak katlettiler.

"ARABAYLA 3 KEZ ÜZERİNDEN GEÇTİLER"

- Emirleri kesindi. Muhakkak tanık Çetin'in işini bitirme talimatı vermişti. Çetin Şahan’ın üzerinden 3 defa arabayla geçtiler. Zaten adamın işi bitirilmişti. Ne gerek vardı bir de cansız adamın üzerinden arabayla geçmeye sorusuna Bedirhan ‘Çetin’in infazı gasp süsü verilecek ama hastanede kurtarılma ihtimaline karşı gereken yapılsın dedik. Ahmaklar arabayla üzerinden de geçmişler. Çok abarttılar ama görevlerini başardılar. Emniyet kayıtlarına ve medyaya gasp olarak geçti şerefsizin infazı. Bizlik bir sıkıntı yok arkasına ulaşılamaz olay kapandı gitti’ diye buruk bir tebessümle söyledi. O.K.'nın ayarladığı Gürcü çetesi Bedirhan’ın planıyla Çetin Şahan’ı yok ettiler.

"SUSTURULMASA OLAY ARİF VE BEDİRHAN'A UZAYACAKTI"

- Çetin Şahan'ı yok etmeleri gerekiyordu çünkü Çetin Şahan o gecenin yaşayan canlı tanığı ve ifade vererek tutanaklara geçiren kişiydi. Susturulmasa olay Arif’e kadar uzanacak, Arif ele geçirilirse Bedirhan ve O.K. ile planlarını iletişimi ortaya çıkacaktı. Bu yüzden infaz edildi ve verdiği ifade Hizmetin medya kolu tarafından çarptırılarak mollaların korunması sağlandı, olayda molla imamlar zarar görmesi engellendi. “Bedirhan Önem ve O.K.’yla yaptığım görüşmelerde ve o güne dair yaptığımız konuşmalarda öğrendiğim ve bu twitte anlattıklarımın doğruluğunu ispatlayan, CB'nin kaldığı yeri gören yakın binalara keskin nişancı gönderildiği ve bu nişancıların Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu’nun yönettiği timlerin Turban Otel’e varana kadar CBnin çıkışını engellemek ve yakalamak olduğu hakikatini kanıtlayan belge Çetin Şahan’ın verdiği ifadedir. O.K.'nin emniyetteki adamları ile ele geçirdiği ifade işte burda.

YAKALANDIĞINDA TEHDİT ETMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, 2 Ağustos'ta Ankara'da tutuklanmıştı. İfadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Eser, ByLock kullanmadığını söyledi. Bugüne kadar bilinen adreslerinde kalmaya devam ettiğini, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığına dair bilgisinin olmadığını savunan Eser, bu süreçte saklanmadığını ileri sürdü.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaşmıştı. Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve sahte kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler, Eser'i saklandığı adreste yakalamıştı. Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilinen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirilmişti. Eser'in yakalandığı sırada polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." ifadesini kullandığı kayıtlara geçmişti.

ATEŞİN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLATMIŞTI

Öldürülen polis memuru Çetin Şahan ifadesinde, 15 Temmuz akşamı Erdoğan'ın kaldığı Turban Otel'de kendilerine koruma görevi yazıldığını, bunun 00.30'da sona erdiğini anlattı. Darbe haberlerinin geldiğini, Marmaris'te toplanma ihbarı üzerine merkeze gittiklerini söyleyen Şahan, buradaki yürüyüş sona ererken 02.00-02.30 sularında ışıkları olmayan helikopter sesi duyduğunu vurguladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne döndüğünde hazır giyinmiş özel harekat polisleri gördüğünü ve daha sonra bu ekiple Turban Otel'e geri gittiklerini söyleyen Şahan, şunları kaydetti:

- Zırhlı aracı kendimize siper ederek otel girişine doğru ilerlediğimiz esnada bize doğru aşırı bir şekilde uzun namlulu silahlar ile ateş edildiğini gördüm ve siper aldık, ateşin geldiği yön otel doğru sol tarafta bulunan Caprise Otel'in çatı katından ve yanında bulunan ismini şu an hatırlamadığım otelin çatı katından seri ve devamlı olarak bize doğru ateş ediliyordu. Ben siper aldığım yerden geriye doğru baktığımda arkadaşımız Nedim Cengiz Eker'in ekip otosuna yakın bir yerde, bana yaklaşık 10 metre kadar uzakta sırt üstü yatar vaziyette olduğunu gördüm.

Elinden yaralanmasına rağmen ateş etmeye devam ettiğini ve telsizden yardım istediğini ifade eden Şahan saat 04.00'da karşıdakilerin “teslim ol” dediğini aktardı. Bir buçuk saat kadar çatıştıklarını takviye kuvvetlerin de geldiğini belirten Şahan bu sırada iki helikopterin geldiğini birinin kendilerine ateş açtığını ve başından da yaralandığını söyledi.

"BAŞINDAN BERİ ORADAYDIM"

Şahan'ın ifadesinde şu ifadeler yer aldı: “Ben olayın en başından bizzat aktif olarak içerisinde yer aldım. Ayrıca bulunduğum konum itibari ile de karşı ateşin geldiği yönü, ne şekilde ateş edildiğini net olarak gördüm. Karşıdan yapılan atışların hiçbirisi kesinlikle rastgele gelişi güzel yapılmış atışlar değildir.”

HABERLERE ADLİ VAKA OLARAK YANSIDI

Polis Çetin Şahan'ın ölümü basında “Gürcü çetesi, otomobilini gasp ettikleri polisi öldürdü”, “Marmaris'te polis memurunu araçla ezdiler” gibi başlıklarla yer aldı. Konu haberlerde şöyle anlatıldı: