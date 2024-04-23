19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Suriye’nin kuzeyinde de 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!" başlığıyla duyuruldu.

Paylaşımda, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" denilerek, terörle mücadele kararlılık mesajı verildi.