19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Bölücü terörle sınır ötesinde mücadele kararlılıkla sürüyor. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 19 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Suriye’nin kuzeyinde de 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!" başlığıyla duyuruldu.

Paylaşımda, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" denilerek, terörle mücadele kararlılık mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığından 23 Nisan mesajıMilli Savunma Bakanlığından 23 Nisan mesajıGündem
# terörist # operasyon # son dakika # Milli Savunma Bakanlığı
Çok Okunanlar
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı?
Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!
Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak! 23 Nisan'da Ankara'da yolların durumu...
Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak! 23 Nisan'da Ankara'da yolların durumu...
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli: "Emperyalistlerin ağzıyla konuşuyor!" | ULUSAL HABER Devlet Bahçeli: "Emperyalistlerin ağzıyla konuşuyor!" | ULUSAL HABER İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia! İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia!