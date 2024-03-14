20 şehirde Sibergöz-25 operasyonları! 50 şüpheli gözaltına alındı

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik 20 şehirde Sibergöz-25 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

50 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de operasyonların eş zamanlı gerçekleştirildiğini bildirdi.

50 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında, "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadesini kullandı.

Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden "Forex yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım" paylaşımlarıyla iletişime geçtikleri kişilerden para talep ederek 400 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen 16 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda ise oltalama siteleri üzerinden "kiralık ev, ürün satışı" ilanı açarak, "kapora/depozito bedeli" adı altında 120 kişiden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 23 şüpheli yakalandı.

Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin ise sosyal medya platformlarından "Forex yatırım" teması üzerinden 6 kişiden 500 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda, "çevrim içi çocuğun cinsel istismarı" suçu işleyen 4 şüpheli yakalandı.