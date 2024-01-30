Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.