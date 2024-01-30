3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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