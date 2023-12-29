30 Aralık 14.00’te İncirlik Üssü’ne: Mehmetçik İçin Yürüyecekler



TGB son hazırlıklarını yaptı. 30 Aralık'ta Adana'daki İncirlik Nato üssüne yürünecek.



Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencileri, Mehmetçik'in katili ABD’nin karşısına dikilecek, NATO’ya karşı tavrını ilan edecek. İncirlik üssüne yapılacak yürüyüşün ana sloganı "Üslere El Konsun" olacak.



Adana Galleria önünde saat 13.00’te başlayacak yürüyüşe Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi de katılacak.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, önemli mesajlar verdi.