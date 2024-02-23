4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Yurt içinde ve sınır ötesinde, Türk askerinin teröristlerle mücadelesi yoğun bir şekilde sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.