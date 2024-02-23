4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Mehmetçik, teröristlerin hedeflerine ulaşmasına izin vermiyor. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yurt içinde ve sınır ötesinde, Türk askerinin teröristlerle mücadelesi yoğun bir şekilde sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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