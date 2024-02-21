5 ilde Bodoğan-6 operasyonu! 47 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 şehirde Bozdoğan-6 operasyonu gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kritik operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini belirtti.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DEAŞ'a büyük darbe indirilen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten İstanbul'da 22, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 15, Adana'da 2 ve Bursa'da 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ali Yerlikaya açıklamasında, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"1 Haziran 2023'ten günümüze kadar DEAŞ'a yönelik toplam 1162 operasyon düzenlendi, operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandı." bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, paylaşımında Bozdoğan-6 operasyonuna ait görüntülere de yer verdi.