Meral Akşener hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. Meral Akşener, “Aylardır bir durumu hazmedemediler. Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar" dedi.

Meral Akşener hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi!
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener'in gündeminde yerel seçimler vardı.

Meral Akşener konuşmasında, "Ne hikmetse; ne zaman, yeni bir adayımızı açıklasak; ya iktidar, ya da ana muhalefet; her defasında, atak geçiriyor. Aylardır, bir türlü, durumu hazmedemediler. Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar." dedi.

Meral Akşener, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e örgüt üyeliğinden verilen beraat kararını da eleştirdi. Akşener, "Başında bulunduğu kurumun FETÖ'ye çalışmasından ne oldu da aklandı? Burada ucu kendilerine dokunan meseleyi sulandırma" dedi.

Meral Akşener'in gündeminde emekli maaşları da vardı. Akşener konuyla ilgili, "Bayram ikramiyesi artmadı kuşa döndü. 2024'te emeklilere yine çile reva görüldü. Emeklilerimiz yine açlığa mahkum edildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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