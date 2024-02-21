Kâr hırsı maden faciasına neden oldu! TMMOB facianın ana nedenini açıkladı

Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili Maden Mühendisleri Odası açıklama yayınladı. İki kez kapasite artışı yapılarak liç yığını üzerindeki yükün arttırılmasının faciaya neden olduğuna dikkat çekildi. Kapasite artışına onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise facinın asıl sorumlusu gösterildi.

Kâr hırsı maden faciasına neden oldu! TMMOB facianın ana nedenini açıkladı
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Erzincan İliç'teki faciaya ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Erzincan'daki maden faciasına kapasite artışının neden olduğu belirtildi.

Anagold Madencilik firmasının üretime başladığında tek bir yığın liç alanı kullandığı, 2014 ve 2021 yıllarında kapasite artışına gidildiği kaydedildi.

Projenin başlangıcında liç alanı kapasitesi 34 milyon tondu. 2014 yılında liç alanı 73 milyon tona, 2021 yılında kapasite artışı ile 85,3 milyon tona yükseltildi. Yığın liç alanı 250 metreyi aşan devasa bir yüksekliğe ulaştı. Facianın ana nedeni, iki kez kapasite artışına gidilerek liç yığını üzerindeki yükün arttırılması gösterildi.

Maden Mühendisleri Odası kar hırsı nedeniyle maliyetten kaçıldığı için ikinci ve üçüncü liç alanı oluşturulmadığına dikkat çekti. Kapasite artışına onay verdiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı facianın asli sorumlusu gösterildi.

Sahada yer hareketlerini izleyen radarların kaymanın olduğu Sabırlı Deresi bölümünü izlemediği de belirtildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği açıklamasında altının stratejik madenler kapsamına alınarak kamu eliyle işletilmesi gerektiğini vurgulandı.

9 işçinin toprak altında kaldığı madende heyelan riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına 20 Şubat'ta ara verildi.

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