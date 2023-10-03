81 İlde Et ve Süt Ürünlerine Denetim

Et süt ürünlerine 81 ilde denetim başladı. Denetimler, 13 Ekim’e kadar sürecek. Gıda güvenliğine ilişkin kurallara uymayan işletmelere para cezası uygulanacak.

81 İlde Et ve Süt Ürünlerine Denetim
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Et, süt ve yumurta ürünlerine yurt genelindeki denetimlerin 3. etabı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü bu denetimler, 13 Ekim’e kadar sürecek.

81 İlde Et ve Süt Ürünlerine Denetim

7 bin 628 bakanlık personelinin görev yaptığı denetimlerde; işletmelerde teknik ve hijyenik koşullarda üretimin yanı sıra kayıtların tutulması, depolama ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi hususlara da ağırlık veriliyor.
81 İlde Et ve Süt Ürünlerine Denetim - Resim : 1
Gıda denetimlerinin ilk etabı 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerine, ikincisi ise 12-29 Eylül tarihlerinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik yapılmıştı. Bugüne kadar denetlenen 62 bin 372 işletmeden 406'sına cezai işlem uygulandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşlara, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 'Alo 174 Gıda Hattı’nı aramaları çağrısı yaptı.

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# et ve süt # Denetim # gıda güvenliği
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