Karyağdı Armudunun Nesli Tehlikede

Antalya’nın Korkuteli ilçesinin coğrafi işaret tescilli ürünü Karyağdı armudunun nesli tehlikede. Ata meyvesi maliyetlere, pazarsızlığa ve plansızlığa daha fazla dayanamadı. İlçedeki son ağaçlar da sökülüyor.

Karyağdı Armudunun Nesli Tehlikede

Yaylalar diyarının en has ürünü, coğrafi işaret tesciliyle taçlandı. Bu, yerel üretimi, kırsal kalkınmayı destekleme ve daha geniş pazar alanı anlamına gelmeliydi. Ancak tam tersi oldu. Şimdi nesli tehlikede. Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Karyağdı armudu yok olma tehlikesi altında.

Karyağdı Armudunun Nesli Tehlikede

Karyağdı armudu üreticisi maliyetlere daha fazla dayanamadı. Şimdi bölgedeki son ağaçlar da sökülüyor. Kimi üretici de ağacı köklemek için sezon sonunu bekliyor. Bölgede dolu afeti yaşandı. Tüm ürünler zarar gördü. Karyağdı armudu da bu yıl ne yazık ki afetlerden yana payını aldı. Bu durum ve bölgedeki su sorunu karyağdı armudunu yok oluşa bir adım daha yaklaştırdı.

Karyağdı Armudunun Nesli Tehlikede - Resim : 1
Yıllar önce bölgede karyağdı armudu yeterli değeri görünce, elma bahçeleri söküldü yerine karyağdı armudu ağaçları dikildi. Bölgede üretimi yüzde 90’lara ulaştı. Şimdi de karyağdı armudu ağaçları sökülüyor. Yerine sert çekirdekli ürünlerin ağaçları dikiliyor. Plansız üretimin bedelini üreticiler ve o eşsiz ürünler ödüyor. Korkuteli Meyveciler Birliği Başkanı Ali Kartop, yüksek girdi maliyetlerine dikkat çekti. Türk çiftçisi en güzelini, en sağlıklısını, en kalitelisini üretiyor. Başkan Kartop, pazar sorununu da aşacak çözüme, yani planlı üretime işaret etti.

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