Sapanca Gölü'ndeki Su Seviyesi Arttı

Sakarya'da etkili olan sağanak yağışlar Sapanca Gölü'ne yaradı. Göldeki su seviyesi 6 santimetre artarak 31,74 olarak ölçüldü.

Sapanca Gölü'ndeki Su Seviyesi Arttı
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Sakarya'da meydana gelen sağanak yağışlar Sapanca Gölü'ne adeta ilaç oldu. Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin eden göl ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi.

Su Seviyesi 6 Santimetre Yükseldi!

3 gündür etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin 6 santimetre yükseldiği açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3 milyon vatandaşın yaşamına fayda sağlayan gölün Türkiye'deki barajlar ile içme suyu kaynaklarının etkilendiği kurak dönemden risksiz geçtiğine dikkati çekti.

Maksimum seviyesi 32,20 metre olan gölün şu anda 31,74 metrelerde seyrettiği belirtildi. Ekrem Yüce, riskli sürece girilmemesi için vatandaşlara "su tasarrufu" yapmaları çağrısında da bulundu.

Şehirdeki Akçay Barajı'nı da takip ettiklerini anlatan Yüce, kaynakların yükünü azaltmak için 16 ilçenin tamamında sondaj çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Yüce, Sapanca Gölü'nün Türkiye'deki en kaliteli içme suyu kaynakları arasında yer aldığına değinerek, şunları kaydetti:

- Sapanca Gölü'ne gözümüz gibi bakıyoruz. Çünkü Türkiye'de sahip olunan en muhteşem tatlı su kaynakları arasında yer alıyor. PH değeri bakımından en zengin minerale sahip gölümüzde kaçak su çekimlerine, suya zarar verecek faaliyetlere ve çevre kirliliğine asla müsaade etmiyoruz. SASKİ'nin mühendis ve ekipleri göl çevresindeki tesislerde ve göl havzasında 7/24 takipte. Suyumuzu sürekli laboratuvar ortamında inceliyor, daha kaliteli verim almak için çalışıyoruz.
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