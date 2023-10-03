Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı!

Halk TV programcısı gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Arslan'ın kullandığı sözlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı!
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Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası söylediği sözler nedeniyle büyük tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili harekete geçmiş ve Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı!

Gazeteci Ayşenur Arslan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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