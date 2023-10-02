Halk TV Bildiğimiz Gibi! Ayşenur Arslan PKK'lı Teröristle İlgili Böyle Konuştu

Halk TV ekranlarında, sık sık skandallarla gündeme gelen Ayşenur Arslan, bu kez de Ankara'da gerçekleştirilen saldırıyala ilgili konuştu. Arslan, yaptığı açıklamada PKK'lı saldırganı aklamaya çalıştı. Teröristin üzerinde ya da aracında bomba olduğunu bilmediğini öne süren Arslan, konuşmasının sonunda çok film izlediği için aklına bunun takıldığını belirtti.

Ayşenur Arslan PKK'lı Teröristi Aklamaya Çalıştı

Halk TV ekranlarında skandallar bitmiyor. HDP'lilere, LGBT'ye, ABD'nin Türkiye karşıtı operasyonlarına sık sık sahip çıkılan ekranlarda bu kez de Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröriste sahip çıkıldı. Sunucu Ayşenur Arslan, konuşmasında PKK'lı teröristin arabasında ya da üzerinde uzaktan kumanadalı bomba olduğunu bilmeyebileceğini iddia etti. Arslan, konuşmasında bunu iddia edemeyeceğini ancak bu fikrinin bir "fantezi" olarak kabul görmesi gerektiğini söyledi. Arslan konuşmasında "Belki o kendisini patlattı denilen kişi, terörist, üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki... Gelip hiçbir şey yapamadan... Efendim bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şeye bana göre aykırı. Durup dururken kendisini patlatmış. Esas olarak geçin onu. Bu benim dediğim gibi, hem çok film izlerim hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle, aklıma takılanlardan biri. İddia da edemem elbette. Bir fantezi olarak görüp geçin." ifadelerini kullandı.

Halk TV Ekranlarında HDP'liler Savundular

Halk TV'nin skandalları Ayşenur Arslan'ın ifadeleriyle sınırlı değil. Diğer sunucuların da Arslan'dan aşağı kalır yanı yok. Geçtiğimiz günlerde Halk Arenası isimli programa katılan TGB'li gençlerin sesi aynı ekranda kısılmaya çalışılmıştı. TGB'lilerin HDP ile ilgili söylediği sözlere karşı sunucu İrfan Değirmenci HDP'yi savunmaya çalışmıştı. Yine Değirmenci, başka bir programda PKK'nın Meclis'teki uzantısı Yeşil Sol Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş'a kendini siper etmişti. Beştaş'a sorulan "PKK bir terör örgütü müdür?" sorusunu engellemeye çalışan İrfan Değirmenci, "Bu soruya yanıt vermek zorunda değilsiniz" diyerek soruya müdahale etmişti. Değirmenci'den kuvvet alan PKK destekçisi Meral Danış Beştaş ise, PKK'nın propaganda söylemlerini ekranlardan dile getirmişti.