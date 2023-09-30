Halk Tv HDP'ye Kalkan Oldu! TGB Halk Arenası'nda HDP'nin Gerçek Yüzünü Anlattı

Halk TV yine şaşırtmadı. Halk Meydanı Programına katılan TGB'lilerin HDP ve LGBT dayatmasıyla ilgili sözleri sık sık kesildi. Programda PKK'nın uzantısı olan HDP masum gösterilmeye çalışıldı. TGB'lilerin NATO çıkışı da gündem oldu, konuklardan alkış aldı.

Halk Tv HDP'ye Kalkan Oldu! TGB Halk Arenası'nda HDP'nin Gerçek Yüzünü Anlattı
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Halk Tv yine HDP ve PKK'ya kalkan oldu. HDP'yi eleştiren HDP'nin gerçek yüzünü anlatan TGB'lilerin sözü kesilmek istendi. Ancak gençler kamuoyuna gerçekleri söylemekten geri durmadı. Halk Meydanı programında HDP aklanmaya çalışıldı. TGB izin vermedi. Yanıtlar bomba gibiydi.

Halk Tv Sunucusu İrfan Değirmenci LGBT'ye Kendini Siper Etti

Programda PKK ile bağlantılı olan, çocukları kaçıran HDP'yi savunmak sunucu İrfan Değirmenci'ye düştü. Konu LGBT'ye de geldi. Gazeteci Büşra Cebeci TGB'lileri sıkıştırmak istedi ancak başaramadı. TGB İstanbul İl Başkanı Yiğt Çınar, LGBT savunuculuğu yapanlara ABD'nin planları hatırlatarak yanıt verdi. Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci LGBT'ye de kendini siper etti.  TGB'li Muazzez Bağış, NATO çıkışıyla konuşmalara son noktayı koydu. Konuşması alkış aldı. 

CKD Ve TGB LGBT Dayatmasına Karşı ÇıktıCKD Ve TGB LGBT Dayatmasına Karşı ÇıktıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# türkiye gençlik birliği # halk tv # irfan değirmenci
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