CKD Ve TGB LGBT Dayatmasına Karşı Çıktı

Denizli'de Avrupa Filmleri Haftası kapsamında gösterime girecek filmde LGBT propagandası yapılması tepki çekti. CKD ve TGB ortak açıklama yaptı. Filmin gösterimden kaldırılması talep edildi.

CKD Ve TGB LGBT Dayatmasına Karşı Çıktı
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Denizli'de LGBT propagandasına karşı Cumhuriyet Kadınları ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri harekete geçti.

22-28 Ekim tarihleri arasında Denizli Sanayi Odasına bağlı Avrupa Bilgi Merkezi Avrupa Filmleri Haftası düzenledi. CKD Şube Başkanı Elif Çobanoğlu, filmlerde LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Kaldırılmasını talep etti.

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de projeye karşı ayağa kalktı.

TGB adına konuşan Ahmet Saral, LGBT propagandasına geçit vermeyeceklerini söyledi.

# tgb # lgbt
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