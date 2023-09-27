CKD Ve TGB LGBT Dayatmasına Karşı Çıktı

Denizli'de LGBT propagandasına karşı Cumhuriyet Kadınları ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri harekete geçti.



22-28 Ekim tarihleri arasında Denizli Sanayi Odasına bağlı Avrupa Bilgi Merkezi Avrupa Filmleri Haftası düzenledi. CKD Şube Başkanı Elif Çobanoğlu, filmlerde LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Kaldırılmasını talep etti.



Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de projeye karşı ayağa kalktı.



TGB adına konuşan Ahmet Saral, LGBT propagandasına geçit vermeyeceklerini söyledi.



