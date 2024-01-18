Adana'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Adana'da deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Adana'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Son Güncelleme:

Adana'da deprem oldu. Deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4,1 olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssü, Adana'nın Aladağ ilçesi olarak belirlendi.

AFAD DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN KAYSERİ OLDUĞUNU DUYURDU

AFAD, internet sitesinde yaptığı duyuruda depremin merkez üssünün Kayseri Yahyalı olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğünün 4 olduğunu duyuran AFAD, depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Kayseri'de şiddetli depremKayseri'de şiddetli depremGündem
# Adana # adana # deprem # kandilli rasathanesi
Çok Okunanlar
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Emeklileri umutlandırdı! 'Zamlar kesinleşmedi, her an her şey olabilir'
Emeklileri umutlandırdı! 'Zamlar kesinleşmedi, her an her şey olabilir'
Kayseri'de şiddetli deprem
Kayseri'de şiddetli deprem
Emeklilik bekleyenlere müjde! 5 yıl erken emekli olacaklar!
Emeklilik bekleyenlere müjde! 5 yıl erken emekli olacaklar!
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar...
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar...
Öne Çıkanlar Türkiye’nin insanlı ilk uzay yolculuğu bu gece başlıyor!│Gün Ortası - Emin Yılmaz, Cem Dikmen #canlı Türkiye’nin insanlı ilk uzay yolculuğu bu gece başlıyor!│Gün Ortası - Emin Yılmaz, Cem Dikmen #canlı Dünyada en çok Yahudi hangi ülkede var? Dünyada en çok Yahudi hangi ülkede var?