Adana'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Adana'da deprem oldu. Deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4,1 olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssü, Adana'nın Aladağ ilçesi olarak belirlendi.

AFAD DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN KAYSERİ OLDUĞUNU DUYURDU

AFAD, internet sitesinde yaptığı duyuruda depremin merkez üssünün Kayseri Yahyalı olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğünün 4 olduğunu duyuran AFAD, depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.