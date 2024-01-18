Adana'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Adana'da deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Adana'da deprem oldu. Deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4,1 olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssü, Adana'nın Aladağ ilçesi olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 18, 2024
KUP-ALADAG (ADANA) https://t.co/1c5m1UeVZf
18.01.2024, 09:05:34 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 1.3 km#Kandilli
AFAD DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN KAYSERİ OLDUĞUNU DUYURDU
AFAD, internet sitesinde yaptığı duyuruda depremin merkez üssünün Kayseri Yahyalı olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğünün 4 olduğunu duyuran AFAD, depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2024-01-18
Saat:09:05:36 TSİ
Enlem:37.70222 N
Boylam:35.40417 E
Derinlik:18.98 km
Detay:https://t.co/1oP23WY0wR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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