Ahmet Türk, Mardin'e aday gösterildi

DEM Parti, ikna etti, Ahmet Türk tekrar aday oldu. İlk mesajınde "kayyımla mücadele edeceğiz" dedi.

DEM Parti’nin 14 Ocak’ta yapılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı aday seçmelerinde ilk turda yüzde 50 barajını geçemeyen Türk’ü Dem Parti, ikna etti. Açılım sürecinin aktörlerinden Türk, tekrar Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.

Ulusal Kanal’a konuşan Ahmet Türk, “halkın iradesi ile kayyım politikasına karşı çıkacağız” dedi.

AK Parti ile Dem Parti arasında alt düzeyde "Güney Doğu'daki belediyelere kayyım tanmaması koşulu ile İstanbul Büyükşehir'de Dem Parti'nin aday çıkarması" pazarlığı yürütülüyor. İktidar partisi ile yapılan seçim pazarlığını yalanmayan Türk, "Ben değil partim bilir” ifadelerini kullandı.