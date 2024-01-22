CHP'de aday krizi sürüyor! İlçe adayları ile İzmir ve Antalya'da anlaşmazlık var

CHP Parti Meclisi, kavgadan sonra toplanamadı. Belediye başkan adaylarının belirsizliği partide tansiyonu da artıyor.

Bir yanda Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu gerilimi diğer yanda da Özgür Özel ile Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar, CHP'deki aday belirleme krizinin büyümesine neden oldu.

Parti Meclisi'nin bu hafta toplanması bekleniyor. Ancak Özgür Özel cephesi endişeli çünkü İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilçe adayları konusunda MYK üyelerinde fikir birliği yok. MYK üyelerinin İzmir Büyükşehir Belediye adayı konusunda farklı isimleri parti gündemine getirmesi de süreci uzatıyor.

CHP Genel Merkrezi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı konusunda da fikir birliği içinde değil. Zira DEM Parti de CHP'ye Muhittin Böcek'in aday yapılmaması için bastırıyor.

CHP kulislerinde, Parti Meclisi'nde ayıklanmaların olabileceği konuşuluyor. Olağanüstü kurultayda Özel’in listesini delen 8 muhalif ismin kazan kaldırma olasılığı tartışılıyor. 8 muhalif isimden 4’üne MYK’de sembolik görevler veren Özel’in, Meclis grubunda yaşanan çatlağın parti meclisine ulaşmadan önünü kesecek adım atmaya çalıştığı da konuşuluyor.

RAHMİ KOÇ'TAN İMAMOĞLU'NA MEKTUP İDDİASI

Diğer yandan İstanbul Şişli'de de adaylık için kıyasıya bir rekabet söz konusu. Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'in adylığı için Rahmi Koç'un devreye girdiği belirtiliyor. Rahmi Koç"un, Özgür Özel'i muhatap almayarak doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mektup yazdığı öne sürüldü.