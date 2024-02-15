AK Parti programına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 26 kişiden 16’sının tutuklandığını açıkladı.

AK Parti programına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Tutuklanan zanlılardan 3’ünün 18 yaşının altında olduğunu bildiren Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3’ü 18 yaşının altında toplam 16 şüpheli tutuklanmış, 1’i 18 yaşının altında 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.
AK Parti programına silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandıAK Parti programına silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandıYerel Yönetimler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ak parti # küçükçekmece
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