AK Parti programına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Tutuklanan zanlılardan 3’ünün 18 yaşının altında olduğunu bildiren Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3’ü 18 yaşının altında toplam 16 şüpheli tutuklanmış, 1’i 18 yaşının altında 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.