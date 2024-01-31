AK Parti ve Yeniden Refah Partisi anlaşamadı! Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayını açıklaması bekleniyor
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki iş birliği görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2 Şubat Cuma günü İstanbul’da basın toplantısı yapacak. Erbakan’ın bu toplantıda İstanbul adayını ilan etmesi bekleniyor.
AK Parti’nin İstanbul için Yeniden Refah Partisi’yle yaptığı iş birliği görüşmelerinde uzlaşı çıkmadı.
31 Mart yerel seçimleri için AK Parti’nin Yeniden Refah Partisi’nin heyetleriyle yeniden başlattığı görüşmelerin kesildiği açıklanmıştı.
Yeniden Refah Partisi'nin aldığı kararı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın açıklaması bekleniyor. Erbakan’ın 2 Şubat Cuma günü yapacağı basın toplantısında Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını da açıklaması bekleniyor.